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印尼潛艦失蹤！曾出現神秘移動訊號　53船員生存關鍵時間曝

▲▼印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦目前仍失蹤。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）21日在峇里島北部海域演習時突然失去訊號，印尼軍方表示，事發後曾在演習地點海平面下50至100公尺處偵測到不明移動訊號，目前已求援鄰近國家協助搜救，並透露攸關艦上53名船員生存的關鍵時間點。

根據《路透》報導，目前海象狀況平靜，印尼海軍仍持續進行搜救，儘管直升機在潛艦下沉海域附近發現大片浮油，不過截至22日下午，仍未發現艦艇和53名船員的蹤跡。海軍參謀長裕多（Yudo Margono）表示，已派出2艘具有聲納探測功能的船艦進行搜索，曾發現在海平面下50至100公尺有不明的「高磁力」訊號，但隨即消失。

據了解，這艘失蹤的柴油動力潛艦下潛深度約可達250公尺至500公尺，，雖然該海域的深度比其他地區淺，但最深仍可能超過1500公尺。裕多透露，艦上53名船員如隨著潛艦沉入海底，維生最重要的氧氣仍足以使用至24日週六凌晨3點，首要目標仍是盡快找到潛艦蹤跡。

印尼海軍初步推斷，潛艦有可能在靜態潛水狀態時發生停電，導致船艦失去控制，無法執行緊急程序，最壞的狀況就是下沉到600至700公尺的深海中，而海面上的浮油可能暗示船隻受損，也有可能是船員所發出的求救信號。裕多坦承，軍方必須檢討國防裝備現代化的問題，但未透露該艘潛艦是否出現異常。

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