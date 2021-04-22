陸委會：中共將聯大2758號決議與一中連結　台灣人絕不接受

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

美國國會近日提出「台灣國際團結法案」，指聯合國大會第2758號決議案只承認中華人民共和國在聯合國的代表權，但並不涉及台灣及台灣人民。對此，陸委會22日下午表示，感謝美國國會提出相關友台法案，中共當局長期錯誤引用聯大決議，違背聯合國創立的普遍性原則，也剝奪台灣與國際社會共同合作努力的機會。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上指出，中共當局長期錯誤引用聯大第2758號決議，違背聯合國創立的普遍性原則，也剝奪台灣與國際社會共同合作努力的機會，「2758號決議案既未解決台灣及台灣人民在聯合國體系的代表權問題，也沒有處理台灣與中華人民共和國的關係。」

邱垂正強調，台灣從未屬於中華人民共和國，中共片面將其一個中國原則與聯大2758號決議連結，意圖矮化台灣及剝奪中華民國主權地位，台灣人民絕對不會接受。

大陸國台辦發言人馬曉光同日上午對該法案表示，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，這從政治、法律上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則，「包括世界衛生組織在內的國際組織必須遵守聯大決議，按照一個中國原則處理涉台問題。」

馬曉光還說，民進黨當局勾連外部勢力，反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，企圖推翻台灣是中國一部分的鐵的事實，挑戰聯大決議的權威性合法性，妄圖為其「台獨」謬論背書，「這終究是痴心妄想，難逃失敗末路。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

