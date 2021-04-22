真的很「落漆」！美國藥管局痛批嬌生疫苗工廠問題多

▲一家生產嬌生疫苗的工廠，被踢爆裡面環境「很落漆」。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國「食品和藥物管理局」(FDA)周三(21日)在一份報告中痛批馬里蘭州一家新冠疫苗工廠問題太多，例如油漆脫落、原料桶有裂痕、衛生狀況差、員工培訓不足等。這家工廠已被勒令停產，至少需要數個月整頓後才能恢復生產。

挨批的工廠位於巴爾的摩市，屬於新興生物科技公司，原本同時生產兩款新冠疫苗：其中一款由美國嬌生公司旗下楊森製藥有限公司研發，另一款由英國阿斯特捷利康(AZ)製藥公司和牛津大學聯合研發。幾周前，工廠員工誤將上述兩款疫苗的原料成分搞混，導致多達1500萬劑嬌生疫苗報廢。

FDA本月稍早時要求該工廠停工，4月12日至20日對工廠進行檢查，包括查看監視器影片和派人實地檢查。21日他們發布一份長達十多頁的調查報告，曝光工廠內存在著諸多安全隱憂和衛生問題。

美報告說，工廠 廠房空間狹窄，員工行走其間難免碰撞到原料桶；牆壁掉漆嚴重，地板上到處可見油漆斑點，甚至連藥品製成後裝瓶的車間內也不例外。廠房內衛生狀況極差，例如某間廠房的牆上有棕色汙跡、地板上也有黑色汙跡。員工攜帶未密封的醫療垃圾隨意走動，經常撞到裝有疫苗原料的容器；某些原料桶出現裂痕。

清潔流程也是「馬馬虎虎」，往往只是走形式。例如有些員工往來於不同的原料車間，但沒有記錄是否按規定更換防護衣和淋浴，還有人把脫下的防護服丟在地上、後來扔進蓋子一直掀開的垃圾桶。

報告說，該工廠先前把嬌生疫苗與阿斯特捷利康疫苗原料弄混，如今實地調查後發現「很難保證其他批次疫苗沒有類似交叉污染情況」。

當前使用的嬌生新冠疫苗全部產自荷蘭。嬌生公司原本打算從4月起改由馬里蘭州的工廠供應新冠疫苗，後來被弄混疫苗原料一事打亂了計畫。

「路透社」引述美國智庫「全球發展中心」醫療服務供應鏈問題專家亞達夫的話報導，這家工廠爆出的部分問題「相當嚴重」，徹底整頓「可能要花費數月時間」。

針對最新調查報告，嬌生公司承諾立即採取措施消除隱患。新興生物科技公司發表聲明，承諾配合美國藥管局和嬌生公司作出整頓，逐一解決報告中提及的違規問題。