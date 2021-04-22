印尼潛艇訓練時失蹤 專家：超過最大潛深，凶多吉少

▲失聯方印尼海軍潛艇「南伽拉號」(KRI Nanggala-402)。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼海軍一艘名為「南伽拉號」(Nanggal)的潛艇21日在訓練時失蹤。專家估計它可能已經沉沒在水深約700米的海溝。因為它沈潛超過了潛艇的最大下潛深度，凶多吉少。

「路透社」引述印尼海軍發言人的話說，「南伽拉號」當天在峇里島以北海域參加魚雷訓練時失蹤。 印尼國民軍司令賈詹托說，失聯潛艇可能已經沉沒到約700米深的海溝，目前印尼軍方已經出動多艘軍艦前往事發海域搜尋。

2017年11月，阿根廷潛艇「聖胡安號」失蹤，經過搜索後，在水下深度800米位置發現潛艇的殘骸，44名船員全部喪生。巧合的是，印尼海軍「南伽拉號」跟「聖胡安號」同屬209型潛艇，均由德國製造。

賈詹托說：「我們仍在距離峇里島60英哩(96公里)的海域附近搜尋潛艇上的53名人員。」他同時證實，軍方已經向澳洲和新加坡尋求協助搜尋失蹤的潛艇和船員。

據印尼內閣秘書處網站的消息顯示，「南伽拉號」屬於「卡克拉級」潛艇，水下排水量1395噸，舷號402，於1978年在德國建造，1981年服役，印尼一共購買了2艘「卡克拉級」潛艇 ，第一即艘命名為「卡克拉號」。

「卡克拉級」潛艇可執行反潛、反艦、布雷和偵察等多種任務，主要任務是近岸巡邏和監視，也能進行遠洋巡邏作戰。潛艇最大下潛深度280米，裝備有8具533毫米的魚雷管，攜帶14枚魚雷。 「南伽拉號」已經服役40年，儘管曾經於2011年在韓國接受了改裝和升級，但整體上還是比較老舊。

據專家指出，潛艇沉沒原因主要有四種：一是蓄電池爆炸；二是魚雷、反艦導彈等艇載武器發生爆炸；三是遇到「海底斷崖」，出現掉深現象，四是水下遭遇撞擊。上述四種情況很容易導致潛艇沉沒，如果潛艇只是遇到機械故障，一般都能順利上浮，獲得救援。