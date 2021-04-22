單月攔截17萬非法移民！亞利桑那州開先例　宣布邊境進入緊急狀態

▲墨西哥難民遭美國邊境管制局扣留審查。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國今年非法越境數量大幅增加，亞利桑那州（Arizona）州長杜西（Doug Ducey）21日宣布，該州與墨西哥接壤的西南邊境將進入緊急狀態，並部屬250名國民警衛加強執法，防止非法越境數量持續增加，這也讓該州成為全美第一個因「邊境問題」進入緊急狀態的州。

美國海關和邊境保護局（Customs and Border Protection）數據顯示，邊境巡邏隊3月份就攔截17萬2331位非法移民，其中4萬8587名是無人陪伴的兒童，相較去年12月的7.1萬人高出逾2倍。杜西將問題歸咎拜登政府，指出其移民政策「完全脫離現實」，只是把頭埋進沙子裡，試圖無視問題。

▲國民警衛隊在美墨邊境逮捕非法越境者。（圖／路透）

杜西聲明表示，「美國邊境巡邏隊無法負荷龐大工作量，當地部門正尋求幫助，公民和邊境社區也身處安全憂慮中。」他痛批拜登政府，「數據不會說謊，這是華府失敗政策的結果，但我們仍未收到回應及支援。」

杜西強調，亞利桑那州軍隊將前往邊境，幫助拘留中心的醫療行動，安裝和維護邊境監視系統，並分析衛星圖像與數據。德州州長阿伯特（Greg Abbott）3月部屬約500名國民警察至邊境，但並未直接進入緊急狀態。

前總統川普曾在2018年派遣數千聯邦軍人及國民警衛加強邊境安全，後更將邊境地區列為國家緊急狀態。拜登政府現已結束緊急命令，但持續將軍隊駐紮美墨邊境，預計停留至年底。

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