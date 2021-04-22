曼哈頓將「不再起訴賣淫」　理由會讓弱勢的人更弱勢

▲曼哈頓檢察官萬斯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

紐約曼哈頓地區檢察官宣布，有鑑於過去10年來的經驗教訓，了解到把「賣淫視為刑事案件」並無法使我們更加安全，且還有可能使得弱勢的紐約人更弱勢，所以未來其辦公室不再起訴從事賣淫和未經登記的按摩人員，同時根據這項決策，撤銷過去50年近6000起賣淫有關案件，開紐約州先河。

綜合外媒報導，紐約市曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus R. Vance）21日透過視訊表示，其辦公室將不再起訴從事賣淫和未經登記的無照按摩人員，使民眾不會因為害怕被逮捕或遣返，而在受到傷害時不敢和警方交涉，同時根據此決策，撤銷與審結過去50年間近6000件賣淫案，以配合州政府通過的賣淫除罪化法案。

萬斯聲明指出，過去十年，我們汲取了豐富的經驗教訓，了解到「把賣淫定罪並無法使我們更加安全」，且有可能會使弱勢的紐約人更加弱勢，所以從現在開始，我們不會再逮捕這些賣淫者，倘若他們願意，我們也將提供服務和必要的支持。

在撤銷的近6000起案件裡，有些還能追溯到上世紀70和80年代，萬斯指稱，這些案件是過去紐約為了樹立乾淨城市形象，所以致力打擊賣淫而遺留下的一個時代產物，對於那些被定罪或持有法院傳票的人來說，肯定是非常實際的負擔。但萬斯也強調，其辦公室未來絕不會停止對皮條客、非法販賣人口者及嫖客的逮捕和控罪。