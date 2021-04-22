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應屆畢業生不行！暑期工讀月薪24K　彰化縣政府釋出153職缺　

▲彰化縣釋出153個暑期工讀職缺。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣釋出153個暑期工讀職缺。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為促進青年學生職場體驗，今年提供153名暑期工讀職缺，此次也招募英語或資訊相關科系，或具有檢定通過資格學生返鄉服務，期間自7月1日至8月31日，月薪2萬4,000元，報名期間自4月28日至5月11日，青年學生們可評估工作項目、內容及地點擇一報名，統一於6月7日辦理公開抽籤。

彰化縣政府指出，暑期工讀適用對象限國內各大專院校的在學學生，不包含各級學校應屆畢業生及專三升專四學生，只要符合29歲以下設籍彰化縣滿四個月以上，並具有國內正式學籍在學的大學、四技、二技、二專、五專四年級在學學生，皆可報名。

勞工處指出，僑外生、應屆畢業生、五專三年級以下學生、進修部、空中大學學生及研究生，及高中職應屆畢業生都不符合報名資格；另外，曾錄取彰化縣政府辦理之暑期工讀者不得再次報名，本項工讀計畫以進用1次為原則。

暑期工讀報名方式採通信報名，請依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府勞工處網站下載，或電話洽陳小姐04-7532410詢問。

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