　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高速公路翻車幸運逃死　女「為了撿手機」遭快車撞飛50公尺身亡

高速公路翻車幸運逃死　女「為了撿手機」遭恐怖快車撞50公尺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Reaction Unit South Africa）

▲南非高速公路發生不幸車禍。（圖／翻攝自Facebook／Reaction Unit South Africa

記者李振慧／綜合報導

南非一名28歲女子與男友行駛在N2高速公路上時，車輛突然打滑翻車，2人幸運在車禍中沒有受傷，然而她為了找回手機，獨自留在事發地點四處尋找時，慘被另外一輛車撞上，當場撞飛50公尺，最後被宣告身亡。

南非警方部隊Reaction Unit South Africa發言人巴拉姆(Prem Balram)表示，事件發生在19日凌晨4時，駕駛小貨車的情侶開在N2高速公路，行駛在烏蘭加(Umhlanga)和北海岸路段(North Coast Road)時，突然發生翻車意外。

巡邏人員抵達事故現場時，發現一名男子，他表示，原本預計和女友開車從派恩鎮(Pinetown)前往科努比亞(Cornubia)，沒想到開到半路車子突然打滑，幸好2人沒有受傷。

當天凌晨5時，緊急服務部門人員在清理現場，女子還留在現場找手機，結果被右車道一輛快車撞飛，肇事車撞到人後沒有停下來，醫療人員後來被召回現場，宣判女子已經死亡。警方目前已對這起事件進行調查。

Woman Killed In Secondary Crash: N2 Umhlanga - KZN A passenger in a Toyota Hillux bakkie that overturned was killed...

Reaction Unit South Africa 發佈於 2021年4月19日 星期一
ET快訊
快訊／雨來了！3縣市大雨特報！屏東山區防雷擊強陣風
快訊／南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　遊客嗨翻！
iPhone沉日月潭「泡水2個月」！一接上電源…開機了
女嬰遭虐「失明切腦」　無照保母卸責...母淚批：你們還是人嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12條流浪狗同時攻擊！　7歲女童逃脫又被「拖回狗群」遭恐怖狂咬

把母剁成1000肉塊裝6大保鮮盒　人魔男「狂吃15天」還拿去餵狗！

生了不想養！狠媽把女嬰扔下6樓摔死　冷血爆：讓家裡少張嘴吃飯

深夜拍片背後出現「神秘黑影」　2寶媽崩潰嚇哭：好像在監視我

臉書滑到老公出遊照...人妻一看「手指不對勁」　暴怒決定離婚！

下月就要結婚！準新郎離奇失蹤　衝浪板「恐怖齒痕」被大白鯊活吞

輝瑞查獲「假疫苗」！竟用抗皺藥物混充　1劑要價近3萬

敍利亞射導彈攻擊色列射飛機　差點誤中核子反應爐！

脫北巨乳正妹自爆被「金正恩盯上」！駭客入侵生活...憂遭暗殺

高速公路翻車幸運逃死　女「為了撿手機」遭快車撞飛50公尺身亡

吳宗憲「腫成豬頭」強吻Sandy：早上親過老二　為她寫歌「轉送二女兒」氣炸：你就是偏心！

找烏克蘭代孕！父子困當地3個月 飆淚求救：捨不得丟下3月大孩子

4屁孩翻過八卦山天空步道護欄　婦人勸阻遭嗆3字經：我認識妳？

《全明星2》隊內戀曝！　席惟倫深夜「公園後撲周予天」...額頭吻甜炸

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

髮廊客人突被老蕭CUE講笑話...秒翻白眼　工作人員「笑話不好笑」蕭敬騰帶頭道歉！

3歲女兒愛上水行俠！要求「共享早餐」　巨石強森吃醋：太荒謬…寵女行為暖翻

被爆「悄結束兩年秘婚」！　許瑋甯低調回應...鐵心分手：就是沒戲了

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

台中建國市場聖母宮進香大發爐　點大量炮竹引事故！1轎班灼傷

輝瑞查獲「假疫苗」！竟用抗皺藥物混充　1劑要價近3萬

敍利亞射導彈攻擊色列射飛機　差點誤中核子反應爐！

脫北巨乳正妹自爆被「金正恩盯上」！駭客入侵生活...憂遭暗殺

高速公路翻車幸運逃死　女「為了撿手機」遭快車撞飛50公尺身亡

印度單日確診破31萬…創全球紀錄！　「醫療崩潰」景象網路瘋傳

快訊／菅義偉決定取消訪問印度、菲律賓

泰男來台7年返鄉變身壁虎王！收購活體銷陸　「1噸賺63萬」掀熱潮

UFO猛撞太空站！NASA拍到「神秘光球」飆速飛過　直播畫面曝光

塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」5死　中國大使逃一劫

驚悚影片曝！　紐約女子遭「行刑式槍擊」當街爆頭慘死

王美花：抗旱供水增加52萬噸　中部有24萬噸、高雄再開30口水井

認同「三接是政治決定」？　陳吉仲：沒合適方案溫減法絕對破功

高雄古早味店家「賣這1項」！網噴時代眼淚　曝口感：加糖很好吃

才擠上捷運！氣質OL「摟男友式」依偎這根　網愣：想跳鋼管？

超商店員技能再+1！櫃台「現做潮T」網全跪了：能托嬰嗎…店家曝

輝瑞查獲「假疫苗」！竟用抗皺藥物混充　1劑要價近3萬

電動野馬休旅入門只要114.4萬！Mustang Mach-E大陸國產版現身

時間到了還不放飯！　180cm壯碩汪「跑去跟爸爸告狀」背影超委屈

超簡單的韓系絲巾盤髮！看起來慵懶又涼爽　走春搭配小洋裝更好看

獨／藏愛采子一年半「連五堅情好友也不知」　友人曝邱鋒澤近況

王思佳走光後首談私下心情　哽咽到說不出話:對不起媽媽！

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

女大生上課忘關鏡頭...男友「向前推進」羞恥畫面曝

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

美非裔少女持刀　警連開4槍斃了她

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

泰國壁虎王收購活體銷陸　1噸賺63萬掀熱潮

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

UFO猛撞太空站！NASA直播畫面曝光

美參院外委會通過抗中法案　因應中國挑戰對台野心

俄亥俄州警槍殺16歲非裔少女　警方畫面逆轉案情

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

39歲打工男同時交往35女！　騙生日禮物手法曝

薪水小偷！他翹班15年爽領1800萬

美股收紅316點　台積電ADR漲2.45%

更多熱門

相關新聞

日月潭底「撿到手機」！泡水2個月開機了

日月潭底「撿到手機」！泡水2個月開機了

全台旱情嚴重，南投縣日月潭水位不斷下探，集集消防分隊隊員在潭中進行演習時，竟還意外撿到一支iPhone 11手機，離奇的是，該支手機在沒有防水套的保護下泡水泡了兩個多月，如今因乾旱重見天日後，竟然還能照常開機，功能完全無損；警消事後也透過電信業者聯繫上失主，對方得知手機失而復得後嘖嘖稱奇。

缺晶片致「恐慌性備貨」 榮耀CEO喊話：手機市場沒有餓死，只有撐死

缺晶片致「恐慌性備貨」 榮耀CEO喊話：手機市場沒有餓死，只有撐死

獨／幼兒團來體驗...分隊門口車禍真實上演

獨／幼兒團來體驗...分隊門口車禍真實上演

下月就要結婚　準新郎被大白鯊活吞

下月就要結婚　準新郎被大白鯊活吞

特斯拉又出事！失速撞起火釀1死

特斯拉又出事！失速撞起火釀1死

關鍵字：

車禍手機高速公路南非

讀者迴響

熱門新聞

寶雅大創連開　休息區坐一排人夫

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

基層警遇「分局長不開大燈」開罰！全場讚爆

女16萬買包負評！闆娘：一輩子別想收到

24歲女買完奶粉已經沒錢　喝水維生骨瘦如柴

27歲金融男迎娶76歲乾媽！背後真相超傻眼

新店隨機殺人魔求生路　死者母淚崩：判他極刑

女大生上課忘關鏡頭...男友「向前推進」羞恥畫面曝

百萬網紅試喝母乳嫌「有狗味」挨轟！　神隱1年現身吐近況

首次去台灣麥當勞　烏克蘭妹：我嚇到了！

最強奶媽爆紅被傳賣淫！　痛失497萬粉帳號

快訊／3縣市大雨！舒力基今最靠近　全台周日變天

搭高鐵位置被坐走！她趕完人痛罵姊姊

後座毛流氓瞪騎士　網不敢超車了

小嫻突精心打扮…曝金剛看了嚇一跳

更多

最夯影音

更多
吳宗憲「腫成豬頭」強吻Sandy：早上親過老二　為她寫歌「轉送二女兒」氣炸：你就是偏心！

吳宗憲「腫成豬頭」強吻Sandy：早上親過老二　為她寫歌「轉送二女兒」氣炸：你就是偏心！
找烏克蘭代孕！父子困當地3個月 飆淚求救：捨不得丟下3月大孩子

找烏克蘭代孕！父子困當地3個月 飆淚求救：捨不得丟下3月大孩子

4屁孩翻過八卦山天空步道護欄　婦人勸阻遭嗆3字經：我認識妳？

4屁孩翻過八卦山天空步道護欄　婦人勸阻遭嗆3字經：我認識妳？

《全明星2》隊內戀曝！　席惟倫深夜「公園後撲周予天」...額頭吻甜炸

《全明星2》隊內戀曝！　席惟倫深夜「公園後撲周予天」...額頭吻甜炸

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面