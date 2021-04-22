落實聯合國SDGs　侯友宜台美連線宣布：今年續推《地方自願檢視報告》





▲NTPC x MIT x SDG 2021年世界地球日線上論壇。（圖／新北市秘書處提供，下同）



記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜22日與紐約、波士頓市政府及MIT媒體實驗室等國際組織視訊連線，共同倡議永續環保行動。侯友宜在會中宣布，新北將在今年將推出第2本地方自願檢視報告，導入以人為本的政策，倡議永續環保行動。

波士頓市政府城市創新辦公室主任Nigel Jacob及麻省理工學院媒體實驗室主持人Kent Larson參與論壇，波士頓市政府住宅創新實驗室共同創辦人Ms. Susan Nguyen為主持人，紐約市國際事務局長Ms. Penny Abeywardena也特別拍攝影片表示支持。

侯友宜說，城市是對抗氣候變遷的關鍵，新北市與紐約簽署VLR宣言，加入全球208個地方政府的簽署活動，共同對抗氣候變遷的網絡。聯合國永續發展目標的展現不僅在環保面向，還有社會及經濟，推動時都要齊頭並進，不遺漏任何一個人。

因此，侯友宜承諾，今年新北市推出的第2本VLR，將秉持以人為本的政策，並融入疫情帶來的衝擊與省思，期待各位朋友，給新北更多的指教及鼓勵。

秘書處長饒慶鈺表示，新北市將全球城市治理的共通語言SDGs導入市政並展開城市外交，發表了全台第1本、全球第10本的VLR，整合各方資源，策動了國際溝通、產官學公共討論，本計畫榮獲世界級設計大獎德國 iF 設計獎獲得傳達設計類獎項，也入圍金點設計獎、日本 Good Design Award 等其他獎項肯定。

饒慶鈺說，今年市府將持續藉由互動活動、線上網站、線下倡議、創意影片等企劃，推出第2本VLR，向國內外宣示新北市與國際同步的永續發展行動與企圖。