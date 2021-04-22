印度單日驚爆31萬確診2000死　疫情「海嘯」3關鍵原因曝光

▲印度醫療系統瀕臨崩潰。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度22日爆出驚人單日確診人數，高達31萬4835例，為疫情開始以來，全球最高單日感染數。目前確診人數共計1500萬，僅次美國，死亡人數更高達18萬，醫療資源嚴重短缺，造成極大社會恐慌。印度總理莫迪（Narendra Modi）激動表示，「這就像一場暴風襲擊，如海嘯般的病例。」

印度2月似乎已控制病情，每日確診不到1萬例，衛生部長曾誇口，進入病毒「最終階段」，但自此數字飆升近30倍，20日確診數達到29.5萬，比19日的27.3萬還多，無減緩跡象，讓政府及醫療體系完全無法招架。生物家姆克吉（Bhramar Mukherjee）表示，印度並未像美國和巴西一樣吸取先前教訓，沒有對類似情況做出準備。

▲印度第2波疫情嚴重，醫療體系無法負荷。（圖／路透）

印度衛生局在3月25日指出，發現新變種病毒B.1.617，為病毒蛋白關鍵區域兩個變異導致的「雙突變病毒」，傳染性極高，危險性也仍待釐清，目前正在研究病毒是否能避開疫苗保護作用。

印度醫療體系已瀕臨崩潰，醫療資源嚴重短缺，特別是氧氣筒及病床，絕望民眾被迫至社交網站尋求幫助。新德里郊區一家醫院表示，剩下2天的氧氣，所有供應商也都沒有了。

印度去年因迅速管制邊境受到國際讚揚，相關人員指出，這起確診海嘯歸咎政府過早解除封鎖，並拒絕重啟管制措施，導致病毒大肆蔓延。政府更未禁止大型宗教活動「大壺節」聚集，造成多達2500萬民眾前往恆河朝聖，多數無視防疫措施，沒有佩戴口罩或保持社交距離。

▲印度民眾慶祝「大壺節」（Maha Kumbh Mela）聚集恆河邊。（圖／路透）

印度各地政府表示，將嚴格實施防疫措施，希望能盡快控制病情，不再增加醫療負擔。新德里20日發布為期6日嚴格封鎖政策，孟買等地區也在22日開始強制規範行動區域。

澎湖花火節衝一波！兩人機票、住宿、海洋牧場只要4690

