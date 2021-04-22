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爽當75分鐘富豪！網紅只花2350元搭「奢華頭等艙」　撿便宜關鍵曝

記者葉睿涵／編譯

英國20歲的百萬YouTuber莫里斯（Ben Morris）最近推出新作，帶著粉絲們一起體驗如何用60英鎊（約新台幣2350元）就可以搭上「世界上航程最短的頭等艙航班」。

▲▼世界上航程最短的頭等艙航班。（圖／翻攝自YouTube／Ben Morris）

▲英國百萬YouTuber莫里斯最近拍攝影片，帶著粉絲一同體驗「世上航程最短的頭等艙航班」，下同。（圖／翻攝自YouTube／Ben Morris）

據新聞網站LadBible報導，莫里斯在這部影片中，展示了自己搭乘阿聯酋航空公司（Emirates）最短的頭等艙航班，耗時1小時15分鐘從阿拉伯聯合大公國的杜拜飛往中東國家巴林。莫里斯在航班的3小時前便已抵達機場，展開他的這段「頭等艙體驗之旅」。由於頭等艙的乘客有自己的特別安檢通道，因此莫里斯不需要大排長龍，就能迅速地通過海關等重重關卡，來到阿聯酋航空頭等艙貴賓休息室享受服務。

▲▼世界上航程最短的頭等艙航班。（圖／翻攝自YouTube／Ben Morris）

首先，莫里斯享受了一份VIP早餐，雖然菜色只是普通的傳統英式早餐，但加點的鮭魚、酪梨、雞蛋和冰沙，讓莫里斯飽餐一頓，而他也為早餐給出了100%的高評價。隨後，莫里斯前往Timeless Spa水療中心，做了15分鐘的背部按摩，再前往候機室準備登機。這時，莫里斯發現自己做了件傻事，原來頭等艙的乘客可以預約接駁車前往候機室，但莫里斯卻步行前往，因此他形容自己的行為「像個農民一樣」。

▲▼世界上航程最短的頭等艙航班。（圖／翻攝自YouTube／Ben Morris）

登機後，莫里森喝了一杯免費的香檳後，在他23英寸寬的私人座位上好好休息。期間，他也向粉絲們介紹了他的座位，扶手上有一個小型控制器，只要一按按鈕，就可以讓座椅變成一張床，而且位子上還有自己的電視、一個彈出式的小酒吧、梳妝鏡、檯燈、空調等待，非常舒適。莫里斯也表示，為了賺回自己的60英鎊，他會將頭等艙的小物拿到eBay上販賣。

▲▼世界上航程最短的頭等艙航班。（圖／翻攝自YouTube／Ben Morris）

莫里斯指出，雖然自己只花了60英鎊，就獲得了一張頭等艙的機票，但這是因為他已經積累了大量的Skywards會員哩程數，因此才能以低價換購頭等艙機票。他補充道，他這段「頭等艙體驗之旅」全程的實際費用為2萬8750英里（4萬6268公里）的哩程數，再加60英鎊。

▲▼世界上航程最短的頭等艙航班。（圖／翻攝自YouTube／Ben Morris）

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