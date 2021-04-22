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脫北巨乳正妹自爆被「金正恩盯上」！駭客入侵生活...憂遭暗殺

▲▼北韓正妹大方露奶　再爆被金正恩盯上！遭駭客入侵怕隨時暗殺亡。（圖／取自朴延美臉書）

▲朴延美聲稱，自己遭到北韓當局列入黑名單，深怕遭到暗殺。（圖／取自朴延美臉書）

記者王佩翊／編譯

脫北者朴延美因擁有姣好的外貌，且長年致力於人權議題，替北韓受害人民對外發聲，因此經常躍上國際版面。如今她定居美國並且結婚生子，同時經營YouTube頻道，非常受歡迎。然而她最近接受媒體採訪時卻表示，自己被北韓領導人金正恩給盯上，生活中出現遭駭客入侵的痕跡，害怕自己就像沙烏地阿拉伯記者哈紹吉一樣慘遭暗殺。

根據《太陽報》報導，長相甜美且身材火辣的朴延美年僅27歲，長期致力為北韓人權議題發聲，著有《為了活下去》一書，內容詳述了自己在北韓的童年生活以及脫北的逃亡過程，一炮而紅。她2014年移居美國，並在2017年與美國籍的先生結婚，育有一子。

▲▼北韓正妹大方露奶　再爆被金正恩盯上！遭駭客入侵怕隨時暗殺亡。（圖／取自朴延美臉書）

▲朴延美不吝於分享自己的好身材。（圖／取自朴延美臉書）

朴延美近日透過《太陽報》發聲表示，合理懷疑自己已經遭到北韓領導人金正恩盯上，甚至是被列入黑名單，很有可能隨時遭到暗殺，如同沙烏地阿拉伯記者哈紹吉一樣。朴延美脫北後，不僅出書揭露北韓的黑暗面，更多次發表演講，踢爆金家統治國家的可怕手段。

事實上，從早期的資料可以看出朴延美長相甜美，平時穿著也保守，但自從定居美國後，她開始大方地在社交軟體上po出性感照片，儘管已經育有一子，身材依然相當火辣。

朴延美指出，北韓的洗腦教育從小做起，他們會逼迫小孩到刑場觀看處決過程，透過血腥的處決畫面抑制反抗念頭。而且北韓就如同邪教一般，會不斷洗腦只有金氏家族才是「神」，而且他們更是無所不知、無所不曉，因此絕對不要嘗試反抗。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

“Ô, Sunlight! The most precious gold to be found on Earth.” - Roman Payne

Yeonmi Park 發佈於 2021年4月18日 星期日
 
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