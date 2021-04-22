印度單日確診破31萬…創全球紀錄！　「醫療崩潰」景象網路瘋傳

▲印度醫療系統瀕臨崩潰。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度新冠肺炎疫情加劇，21日更創下單日31萬人確診的紀錄，更有2023名病患死亡，總感染數上升至1500萬例，嚴重程度僅次於美國。同時醫療資源嚴重短缺，造成極大社會恐慌及混亂。印度社交網站上不再充滿表情包或政治笑話，已被「請幫助」求救貼文淹沒，推特用戶斯尼（Karanbir Singh）強調，「推特不得不做政府熱線該做的事，我們只能依靠彼此。」

根據《路透社》報導，印度21日新贈31萬4835例確診，創下該國新高，也成為疫情爆發以來全球最多的單日確診數；目前累積1593萬人確診，死亡數達18萬4657人。當地北部和西部的醫院皆發出警告指出，院內的氧氣供應僅剩數個小時，且全國有三分之二的醫院已經沒有空病床。

I cry for the India . Brutal epidemic ravaging the country, and hospitals are completely overwhelmed. A staggering 300,000 cases—and possibly 10x underdiagnosis means maybe ~3 million actual cases a day. #COVID19



pic.twitter.com/7M9P6P78HV — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 22, 2021

社交軟體上貼文和圖片顯示，印度老舊醫療系統正處崩潰邊緣，包括多名患者共用一張病床、救護車大排長龍、民眾等待輸氧時死亡等揪心景象。推特網友也表示，政府救援熱線不通、醫院也因無法負荷，拒收病人，迫使上萬民眾在社交網站找尋藥物、器材，甚至是救護車。

印度律師希芙（Jeevika Shiv）指出，她在為重症患者尋求病床時，花費數小時撥打政府熱線，卻毫無結果，隨後在推特上發文，「新德里新冠重症病患，血氧水平低于62，需立即就醫」，網友就立刻動員轉發，病人也很快找到幫助，接受治療。

▲印度死者親人身穿防護衣參加葬禮。（圖／路透）



社交網站現已被求救貼文淹沒，有些讓人極度不安，北部勒克瑙（Lucknow）一家醫院中，一位婦女在母親病床錄下如同殭屍電影場景，人們扭打在一起，爭搶剛送到醫院的一批氧氣瓶。20歲學生波特卡特（Pottekat）表示，「我已經無法應付社群網站上的資訊，我無法處理讀到的東西，我覺得自己感到麻木了，」

Location --------- Lucknow pic.twitter.com/B3XmLzdTCz — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) April 22, 2021

當地民眾收集各州醫院病床數、氧氣供應、血漿、救護車等數據，製作成長達長達數十頁的表單，且迅速在網上廣傳，提供患者求救援助資訊。軟體開發者嘎拉雅（Umang Galaiya）更架設網站，讓用戶選擇所在地及需求，利用推特高搜索量算出適合救援結果，迅速獲得超過11萬點閱。

印度各地政府表示，將嚴格實施防疫措施，希望能盡快控制病情，減輕醫療系統負擔。新德里20日發布為期6日嚴格封鎖政策，孟買等地區也在22日開始強制規範行動區域。

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