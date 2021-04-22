中國研發新核能設施！　美司令部：可生產「製造核武」的鈽元素

▲東風-41洲際彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）本週警告議員，中國正在研發的新一代核能設施，或能大量生產可用以製造核武的鈽元素。

中國為降低對煤的仰賴，正在研發快滋生（fastbreeder）反應爐與再處理設施，但這些廠房也生產可用於製造核武的鈽。第一個快滋生反應爐預定2023年啟用。

戰略司令部司令李察（Charles Richard）昨天告訴聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）：「有了快滋生反應爐，就有非常大的武器級鈽來源可運用，就更大幅擴張核子能力而言，那將改變中國可以選擇的上界。」

China engaged in 'breathtaking' nuclear expansion, STRATCOM commander Adm. Charles Richard warnshttps://t.co/Lr6J4vsonf pic.twitter.com/CJcGYak77C — The Washington Times (@WashTimes) April 21, 2021

戰略司令部負責監督美國核武庫。

路透社報導，沒有證據顯示中國想把可能生產的鈽用於武器，但由於北京未來10年的核彈頭數目預計將從目前的200枚增加至少一倍，各界的擔心與日俱增。

中國表示，其核子計畫是為了和平用途，中國駐華盛頓大使館尚未回覆記者詢問。

上月一份名為「中國民用核子反應爐：化犁為劍」（China's Civil Nuclear Sector: Plowshares toSwords）的報告指出，中國已開始打造第2座核廢燃料再處理廠，可能在2030年前服役。