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把母剁成1000肉塊裝6大保鮮盒　人魔男「狂吃15天」還拿去餵狗！

分屍媽媽1000塊放6大保鮮盒　人魔男「狂吃15天」還拿去餵狗！（圖／翻攝自Facebook）

▲男子分屍母親還吃下肚。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

西班牙男子阿爾貝托(Alberto Sanchez Gomez)2年前將66歲母親分屍成1,000塊，並且煮食後讓自己和狗吃下肚，然而花了2個禮拜還是吃不完，駭人案件當時震驚社會，21日他出庭應訊並且認罪，將面臨15年刑期。

現年28歲的阿爾貝托，被控2019年2月在家中殺害母親瑪麗亞(Maria Soledad Gomez)，後來將屍塊分裝在保鮮盒中冷藏。死者朋友察覺不對勁報案，警方上門時發現公寓裡到處都是血跡，阿爾貝托則冷靜表示，「是的，我的母親已經死在這裡，我和狗一點一點吃掉了她」。

警方除了在冰箱6大保鮮盒中找到死者遺體，還有一部分被放在烤箱或爐子上烹煮中，惡臭與宛如地獄般的景象把員警都嚇了一跳，並在抽屜中找到人骨，推斷死者1個月前就已被殺害。根據法庭資料，阿爾貝托和母親吵架後把人勒斃，後來用鋸子和2把刀完成分屍，花了15天努力吃掉遺體，內臟等其他部位則被裝到垃圾袋中丟棄。

親友透露，受害人時常被阿爾貝托家暴，雖然大家都勸她不能再縱容兒子，然而她卻無奈表示，「我能怎麼辦，他是我兒子」。阿爾貝托落網後則聲稱，自己因為沉溺毒品，導致腦內一直有聲音與幻覺，目前他已接受精神病學檢測，因為犯下殺人與毀壞屍體等罪，除了將面臨15年刑期，檢察官還要求他給予哥哥精神賠償歐元9萬元（約台幣304萬元）。

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