美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！　全球80％國家遭禁

▲美國將全球約80%國家的旅遊警示列入最高風險第4級別。（圖／美國國務院官網）

記者葉睿涵／編譯

由於新冠疫情大流行造成了「前所未見的風險」，美國國務院20日將116個國家，列入最高風險第4級別「不要旅行」的警示，而先前一直受列於最低級別第1級警示的台灣，現在也被調升為第3級別的「三思而後行」。

據路透社報導，國務院在20日將英國、加拿大、法國、以色列、墨西哥、德國、芬蘭、埃及、比利時、土耳其、意大利、瑞典、瑞士和西班牙等116個國家列入第4級警示，讓被列入此級別的國家瞬間暴增至150國。

國務院在19日就發出預告指出，由於新冠疫情依舊猖獗，因此他們將把全球約80%的國家列入最高風險第4級別「不要旅行」的警示。國務院強調，他們做出此更動，並不是因為重新評估了各國的公衛狀況，而是為了因應嚴峻的新冠疫情，而對旅遊警示系統進行的調整。

▲台灣的旅遊警示目前已被調升至第3級的「三思而後行」。（圖／美國國務院官網）

此前，一直被國際認為防疫措施表現良好的台灣，在美國的旅遊警示系統中，與紐西蘭、澳門同列為最安全的第1級「行使正常預防措施」（Exercise Normal Precautions），不過在美國進行調整後，台灣的旅遊警示目前已被調升至第3級的「三思而後行」（Reconsider Travel）。同樣處於此級別的國家還有中國和日本等國。