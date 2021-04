印尼潛艦恐沉海下700公尺…53船員生死未卜！　海面發現大片浮油

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦(KRI Nanggala-402)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

印尼海軍「南伽拉號」潛艦(KRI Nanggala-402)21日在峇里島北部進行魚雷演習時,突然失去信號,船上53名船員至今生死未卜,搜索人員更在附近海面發現大片浮油。目前印尼軍方已向澳洲、新加坡和印度求援,而潛艦可能已沉入700公尺深的海底。

根據《路透社》報導,印尼軍方發言人賈詹托(Hadi Tjahjanto)表示,南伽拉號21日在峇里島北部海域進行魚雷演練,但是在凌晨4時30分失去信號,目前正在峇里島外海96公里處進行搜索,直升機也在潛艦下沉海域附近發現大片浮油。報導也指出,南伽拉號最多可搭載34人,但是失蹤前艦上搭載了53人。

Oil spill believed to be the location where the KRI Nanggala sunk near Bali Indonesia. MV Swift Rescue from Singapore is expected to reach Bali in 3 days, 230421 Friday. #KRINanggala #KRINanggala402https://t.co/Z1nbpazUTt pic.twitter.com/TAWs1C6a3W