印尼潛艦恐沉海下700公尺…53船員生死未卜！　海面發現大片浮油

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）21日在峇里島北部進行魚雷演習時，突然失去信號，船上53名船員至今生死未卜，搜索人員更在附近海面發現大片浮油。目前印尼軍方已向澳洲、新加坡和印度求援，而潛艦可能已沉入700公尺深的海底。

根據《路透社》報導，印尼軍方發言人賈詹托（Hadi Tjahjanto）表示，南伽拉號21日在峇里島北部海域進行魚雷演練，但是在凌晨4時30分失去信號，目前正在峇里島外海96公里處進行搜索，直升機也在潛艦下沉海域附近發現大片浮油。報導也指出，南伽拉號最多可搭載34人，但是失蹤前艦上搭載了53人。

Oil spill believed to be the location where the KRI Nanggala sunk near Bali Indonesia. MV Swift Rescue from Singapore is expected to reach Bali in 3 days, 230421 Friday. #KRINanggala #KRINanggala402https://t.co/Z1nbpazUTt pic.twitter.com/TAWs1C6a3W — xtemujin360Resources (@xtemujin) April 21, 2021

據了解，這艘柴油動力潛艦下潛深度可達250公尺至500公尺，但海軍在21日的聲明中推斷，「潛艦可能在靜態潛水狀態時發生停電，導致船艦失去控制，無法執行緊急程序，最壞的狀況是船艦下沉到600至700公尺的深海中。」

目前印尼軍方已向澳洲、新加坡和印度求援，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）表示，澳洲會盡可能地提供幫助。而美國海軍則表示，海面上的浮油可能代表船隻明顯受損，但也有可能是船員所發出的求救信號。

南伽拉號是印尼的5艘潛艦之一，在1978於於德國建造，並在2012年於南韓完成翻新，航行速度達每小時21.5海哩。

印尼近年積極強化潛艦戰力，3月才將首艘國造潛艦「納伽巴薩級」（Nagapasa-class）三號艦「阿魯格羅號」（KRI Alugoro），正式交付使用，成為東協第一個達成「潛艦國造」目標的國家。