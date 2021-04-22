女大生上課忘關鏡頭！男友「向前推進」30秒羞恥畫面曝　同學看傻

Romance dey go on for Online Class Yawa for this Legon girl wey forgot to mute her video pic.twitter.com/5Ub2xg1X0B — GODSWAY(@godswayosmo) April 19, 2021

記者王佩翊／編譯

迦納一名高材生女大學生日前在上視訊課程時忘了關上鏡頭，儘管她表面上假裝認真作筆記，但鏡頭中卻突然出現一名男子從後方抱著她，不斷親吻和愛撫女學生，身體還不停「向前推進」，讓一旁的教授和同學看傻眼。事後，一名同學將過程側錄下來並上傳至網路，隨即引發熱議。

▲比爾森正忘情與男友親熱，絲毫不知道自己忘了關鏡頭。（圖／推特／@godswayosmo）



根據當地媒體報導，這名女子名為比爾森（Ruth Bilson），就讀於迦納的第一學府迦納大學，日前她正好在家中用zoom上線上課程，然而過程中她雖然關上自己的麥克風，但卻忘了關上鏡頭。儘管一開始這名女大生看似非常專心地上課，甚至不斷低頭做筆記，但不久後卻突然出現嚇壞同學們的驚人畫面。

只見比爾森的身後突然出現一名疑似男友的男子，他先是從後方環抱住女方，隨後，便開始不斷親吻與愛撫比爾森。正當所有同學發現不對勁時，兩人依舊沒有發現視訊鏡頭忘了關，比爾森的男友更是變本加厲地開始不斷「前後推進」，看得同學們臉紅心跳。

其中一名學生將比爾森與男友親熱的視訊畫面側錄下後上傳至推特，隨即引發熱議。而有網友也發現，比爾森的幾位同學在課程中，曾經使用「舉手」功能，疑似是想要提醒教授與比爾森，不過至側錄畫面結束後，兩人依舊沒有發現，至少纏綿了30秒。