舒力基狂襲菲律賓南部！貨輪「宿霧大洋號」擱淺　釀4死9失蹤

▲菲律賓貨輪「宿霧大洋號」擱淺,目前已有7人獲救、4人不幸喪命、9人下落不明。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

載有鎳礦石和約2000升柴油的貨輪「宿霧大洋號」(LCT Cebu Great Ocean),19日在北蘇里高省(Surigao del Norte)附近水域,遭超強颱風吹襲而擱淺。當局緊急展開營救後,海岸警衞隊在21日證實,目前已有7名船員獲救、4人不幸喪命、9人下落不明。

