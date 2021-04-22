金正恩祭新令！　北韓少女「穿短裙工作」直接送進勞教營

▲平壤當局禁止民眾穿過短的裙子工作。圖為北韓女交警。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓近日發布新命令，要求國民應嚴格遵守「社會主義的生活文化與生活樣式」，並大規模取締不合規定的民眾，其中一條就是不允許女性在上班時穿著過短的裙子，違者最重會直接被送到勞動教育營接受處罰。據悉，在此次新規中，不僅嚴格要求服裝、髮型，甚至連是否別上領導人肖像徽章都會檢查，更是直接派出「糾察隊」在各工廠與公司門口臨檢。

北韓近日正在大舉整頓國民風紀，並且頒布最新指示，要求民眾應該「嚴格遵守社會主義的生活文化與生活樣式」。然而根據《每日北韓》引述咸鏡北道消息人士報導，此次指令並非單純聚焦於服儀整齊，而是要同步整頓國民的「思想精神狀態」，要求所有人的服裝與髮型都應該遵守社會主義風俗與生活樣式。

▲如果違反規定可能會直接被送進勞教營。（圖／達志影像／美聯社）



為此，平壤當局更是指派「糾察隊」到各工廠與公司的出入口或是人潮流量大的馬路上進行臨檢，不只控管服裝與髮型，同時也會檢查民眾是否佩戴過往領導人肖像勳章（金日成、金正日）。不僅如此，如果女性的裙子過短也會受到懲罰。

北韓為了控管「韓流」在國內蔓延，影響國民的思想，因此設有「反動思想文化排斥法」，最重可處以死刑。而新規定也適用該項法律，因此光是髮型或是服裝不合規，就有可能被送往當地的勞動教育營。

消息人士透露，「被舉發的人將會依照情節輕重分別被送往當地的勞動教育營，並在農村或工廠進行強制勞動。」據悉，雖然北韓先前就曾經執行類似規定，但近日不但加強抽查，更加重懲處。

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