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美國會重量級「抗中法案」　強調台灣夥伴關係！精華重點一次看

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社

▲美國國會兩黨資深議員合力催生近年首部重大抗中法案，21日順利在參議院外委會通過。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

對抗中國威權野心在美國已成跨黨派議題，為確保美國未來數十年有能力與中國全方位競爭，兩黨資深議員近日合力催生美國近年首部重大抗中法案，今天順利通過參議院外委會。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）4月8日共同推出《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act），盼動用美國所有戰略、經濟與外交工具推動印太戰略，因應中國帶來的挑戰。

法案長達281頁，共有5大章節，囊括北京各領域問題行徑，包括掠奪性經濟作為、惡意影響力作戰、發展數位威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等。法案提出多項因應計畫，以下為草案重點摘要：

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

▲美國國會在本次法案中提出「一帶一路」因應方案。（圖／攝影師陳耀恩授權《ETtoday新聞雲》使用）

助美企撤出中國分散供應鏈　提「一帶一路」因應方案

美國近年來積極推動供應鏈重組，降低對中國的依賴，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後更加快腳步進行。

為協助目標達成，法案授權在2022至2027財政年度期間，每年挹注1500萬美元（約新台幣4億2584萬元），供美國駐外使館聘請外部專家，協助美國企業或個人撤出中國市場、將部分生產設備移出，抑或是將供應鏈多元分散至中國以外地區。

此外，面對中國透過「一帶一路」計畫擴張經濟與政治影響力，法案也提出因應方案。
法案引述國會意見認為，美方應啟動與他國政府、私部門與公民社會合作，鼓勵各國採行20國集團（G20）大阪峰會推動的基礎建設發展標準，包括尊重建設所在國主權、反貪腐、法治人權與債務永續性等。

法案授權美國國務卿建立「基礎建設交易與協助網絡」（Infrastructure Transaction and Assistance Network）計畫，撥款7500萬美元經費，在印太區域推動發展具永續性、透明與高品質基礎建設。

每年挹注3億美元　對抗中共全球惡意影響力

法案引述美國總統依據《2019財政年度國防授權法》遞交的報告表示，北京透過官媒、線上組織進行外宣與傳播假訊息，也利用特定機構與代理人作為掩護，鎖定企業、大專院校、智庫學者、新聞記者、美國與他國的地方及聯邦官員，進行惡意影響力行動，試圖影響輿論。

法案以美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）去年2月國會證詞為例，說明北京積極在美進行惡意影響力行動。瑞伊當時指出，中共在美國影響力行動相當活躍，目的是要讓美國政策與社會輿論在各項議題上變得較「傾中」。

為對抗中共全球惡意影響力作戰，法案授權於2022 至2026財政年度期間，每年撥款3億美元作為「對抗中國影響力基金」。法案也要求國務卿任命一位助卿以上層級官員兼任協調官，負責政策指導、協調與經費動用等統籌工作。

此外，法案指出，中共花費大筆資金在西方國家進行影響力作戰，例如花費5億美元在澳洲登廣告，吸引當地電視觀眾，也斥資超過2000萬美元在美媒刊登官媒中國日報置入性內容，試圖影響社會輿論。

面對中共媒體戰，法案授權於2022年至2026年財政年度期間，每年撥款1億美元給美國國際媒體署（USAGM ），資助支持駐外媒體、建立獨立媒體、在中國境內與境外對抗假訊息、及投資能規避言論審查技術的計畫。

法案也授權在同一期間，每年挹注1億7000萬美元經費，資助支持媒體自由、訓練與保護記者的計畫。

▲▼拜登（左）,習近平（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）

對抗數位威權　籲與台日歐五眼簽數位貿易協定

面對中共「數位威權」崛起，保障資訊與數位空間安全成美國近年重點工作之一。

法案表示，美國應在國際標準制定機構中扮演領導地位，確保關鍵數位科技能在自由、安全、互通與穩定空間中運行；美方也應聯合盟友夥伴，動用所有經濟、外交工具對抗「數位威權」，亦即中共利用資訊或通訊科技產品與服務，監視、壓迫與操控人民。

此外，法案呼籲美國貿易代表署（USTR），與歐盟、日本、台灣、國際情報聯盟「五眼聯盟」成員與其他合適國家，洽簽雙邊及多邊數位貿易協定。

除了強化與盟友的數位貿易往來，法案也授權國務卿成立「數位連結與網路安全夥伴關係」（Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership），2022至2026財政年度間每年撥款1億美元，協助新興市場擴建安全網路與數位建設、保護技術財產，及促進美國資訊與通訊科技（ICT）產品與服務出口。

美方應首重印太　反制中國軍事擴張、對台野心

法案指出，中共軍力迅速現代化與擴張，印太區域軍事平衡越來越不利美國。北京趁機削弱美國盟友對美方承諾強度的信心，部分國家被迫扈從（bandwagon）中國，保護自己國家利益。

法案特別提及台海情勢，直指統一台灣是中共達成區域霸權野心的關鍵一步。法案說，中共提高以台灣為假想目標的演習頻率和規模，例如在台灣海峽進行兩棲作戰與實彈演練、派遣共機繞台及逾越台海中線等。

法案表示，北京完全收服香港後，可能加快對台行動時間表，防衛台灣變得更加急迫重要。法案強調，防衛台灣有助限縮中共將軍力投送至第一島鏈以外區域的能力，也能阻止北京將軍事資源和人力挪去實踐更大的野心。

此外，法案指出，防衛台灣也有助美國維持公信力，能持續作為民主價值與自由市場原則的捍衛者，這些是台灣人民與政府體現的價值。

法案呼籲，美方應強化印太區域安全夥伴關係，包含支持日本發展長程精確火力、鼓勵並促進台灣加速取得不對稱防衛能力等。美國外交政策應首重印太區域，優先分配資源達成美方在印太的政治、軍事目標。美方也應在印太區域行使飛行和航行自由。

法案計劃挹注多筆經費協助美方達成區域目標，包含在2022至2026年期間撥款6億5500萬美元對外軍事援助資金。

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

台灣為美國印太戰略重要一環　應強化夥伴關係

近年來，中共透過外交、軍事與經濟手段脅迫台灣，法案特別用兩節篇幅說明美國該如何強化與台灣的夥伴關係。

法案表示，中國試圖用盡一切手段統一台灣，中共堅稱統一為台灣唯一選項，讓統一的目標本質上就具脅迫性。法案也示警，中國計劃利用台灣在第一島鏈的優勢戰略位置，將力量投送到第二島鏈與以外區域。

法案首先呼籲，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環（vital part），並推動台灣安全與民主為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，也攸關美國重要國家安全利益。美方也應依據「一中政策」，加強「台灣關係法」與「六項保證」下對台灣的承諾。

在軍事方面，法案呼籲美方定期對台軍售，強化台灣自我防衛能力，尤其是發展、整合不對稱戰力部分。美方也應敦促台灣增加國防支出，提供自身國防戰略充分資源。

在外交與國際參與部分，法案認為美方應提倡並積極推動台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適宜國際組織，也應促進美國、台灣與其他理念相近夥伴間有意義合作。

提升美台關係　籲同等對待台灣與他國政府

另外，值得注意的是，法案罕見主張美方應給予台灣與他國政府同等待遇。法案指出，美國國務院與其他美國政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來，並使用相同用語和禮節。

法案也強調，在執行美國外交政策與保護美國在台利益上，美國在台協會（AIT）雖持續扮演支持角色，但美國政府不應加諸任何限制，限縮國務院和其他單位官員與台灣政府對口直接、定期互動的能力。

不過，法案補充表示，法案內容不應被解釋為需要與中華民國（台灣）恢復建交，或是改變美國政府在台灣國際地位上的立場。

另外，參議院外委會今天將共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）兩部挺台法案文字納入《戰略競爭法案》，包含去年2月提出的《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、今年3月提出的《承諾再保證法案》（Reassurance On Commitments Act）。

《台灣主權象徵法案》呼籲美方讓台灣外交、軍事人員能在美國領土展示國旗、穿著制服；《承諾再保證法案》則禁止美國國務院將2022會計年度經費，用來限制台灣政府代表或軍人在執行公務時展示主權象徵符號，例如中華民國（台灣）國旗或軍徽。

截至發稿為止，參議院外委會尚未公布確切被納入「戰略競爭法案」的文字。

推動美國價值　挹注經費促進香港民主、擴大新疆制裁

中共近日修改香港選舉制度，進一步收緊民主空間；在新疆強迫勞動、強迫節育等不人道作為也浮上檯面，引發國際高度關注。

為推動和投資美國價值，法案授權於2022年財政年度撥款1000萬美元經費，供美國國務院民主、人權暨勞工局促進香港民主。

此外，法案也欲修訂去年6月生效的《維吾爾人權政策法》（Uyghur Human Rights Policy Act），將涉及強迫勞動的重大人權侵犯作為、系統性強暴、強迫墮胎、強迫節育及裝設避孕設備等，列入得被美國總統點名、制裁的情事。

根據《維吾爾人權政策法》，美國總統可動用制裁手段包含凍結被點名人士在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。

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