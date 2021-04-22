最狂薪水小偷！他「翹班15年」沒人揭發　照領1800萬元

▲義大利一名公務員翹班15年，曠職期間依然領取全薪，一共獲得53.8萬歐元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利卡坦扎羅（Catanzaro）一名醫院職員被指控，過去15年以來都沒有工作，卻仍領取全薪，翹班期間一共獲得53.8萬歐元（大約新台幣1800萬元）的收入。由於他是一名公務員，如今被指控詐欺、勒索、偽造文書與濫用職權等罪名，正在接受調查，甚至被當地媒體取了「曠職之王」的稱號。

綜合BBC、《衛報》報導，現年67歲的曠職男2005年被分發至恰喬醫院（Ciaccio Hospital），同年開始嚴重曠職，甚至曾經威脅醫院院長，阻止對方提交紀律處分報告。該院長退休後，繼任者和人資單位都沒有查核出勤紀錄，也因此無人發現這名「薪水小偷」。

警方蒐集薪資單、出勤紀錄與證人說法等證據，投入大量時間追查，才終於抓到曠職男。他們也正在調查另外6名院方管理階層職員與此案的關聯。

據悉，義大利警方近年查獲多起知名案件，才揭露該國公家機關的曠職現象如此普遍，也促使政府於2016年加強立法，遏止歪風。在上述調查中，員警透過秘密監視器，抓到聖里摩市（Sanremo）35名市府員工常態曠職至少2年，其中2人叫妻子幫忙打卡，其他人打卡後就離開辦公室，前往划獨木舟、逛街購物或與朋友出遊。

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