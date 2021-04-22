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拜登、習近平無緣「雙邊會談」　氣候峰會僅同框！美方官員證實

▲▼拜登（左）,習近平（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國外交部發言人華春瑩21日證實，國家主席習近平將接受美國總統拜登邀請，於22、23日參加白宮召開的氣候變遷視訊高峰會，並將發表「重要」演說。2國領袖將在拜登就任後首次會晤，但華府資深官員透露，本次並未安排任何雙邊會談；也就是說，雖然拜登與習近平將會同框，卻無緣雙邊會談。

《衛報》等外媒報導，拜登2月帶領美國重返《巴黎協定》，再度投入全球減少二氧化碳排放量的努力，如今邀請40個國家與國際組織領袖出席高峰會，討論如何應對氣候變遷危機。他也預計將在會上宣布美國最新減碳目標。

儘管如此，美國資深官員卻表示，由於本次峰會以視訊方式進行，因此2天會期期間沒有安排任何雙邊會談。此話意味著，拜登不會藉此機會，與習近平或俄國總統普丁一對一談話。

美中關係近年因疫情、南海、貿易、人權、科技競爭與剽竊等問題嚴重惡化，雖然3月在阿拉斯加舉行高層會晤，但雙方充滿敵意，未有外交突破。美中同時也是全球2大經濟體，二氧化碳排放總合占全球總量將近一半，若沒有參與或支持此議題，全球氣候變遷難有解決之道。

雖然華府、北京在許多領域的緊張局勢尚未緩解，近日卻在氣候議題上達成共識。美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）上週前往上海，與中國氣候變化事務特使解振華閉門會談，最後雙方同意「在2020年代」採取具體行動，減少碳排放量，「致力合作」應對氣候危機。

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