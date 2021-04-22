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全球首席AV女優揭「拍成人片低薪」　改當網紅3年變千萬富婆

記者黃翊婷／綜合報導

有「世界首席AV女優」之稱的拉娜羅德斯（Lana Rhoades），日前自曝AV界的黑暗面，聲稱拍攝成人片其實很難賺錢，3年前剛退出這個行業時，她的存款大約只有10萬美元（約新台幣279萬元），後來改當網紅，如今坐擁2棟豪宅、3輛豪車，光是Instagram一篇文章就能獲得3萬美元的報酬，晉升千萬富婆。

「世界首席AV女優」拉娜羅德斯（Lana Rhoades）。（圖／翻攝自Instagram／lanarhoades）

▲拉娜羅德斯自曝拍攝成人片賺不了多少錢。（圖／翻攝自Instagram／lanarhoades，下同）

根據《每日星報》報導，今年24歲的拉娜羅德斯2016年出道時，並未獲得太多關注，沒想到4個月後人氣突然飆升，甚至在2019年於全球最大成人網站《Pornhub》公布的一份排名中，獲得「最多人搜尋的AV女優」頭銜，成為世界首席AV女優。

但拍攝成人片其實非常辛苦，拉娜羅德斯坦言，這個行業不僅不光彩，而且薪資也並非外界所想的那麼豐厚，她一度憂鬱到想要自殺，後來決定離開時，銀行帳戶裡大約只有10萬美元，「我想警告女孩們，AV界並沒有那麼迷人，甚至算不上好。」

「世界首席AV女優」拉娜羅德斯（Lana Rhoades）。（圖／翻攝自Instagram／lanarhoades）

▼▲拉娜羅德斯身材相當火辣。

「世界首席AV女優」拉娜羅德斯（Lana Rhoades）。（圖／翻攝自Instagram／lanarhoades）

拉娜羅德斯認為，與其投身AV，不如花時間經營社群，3年前她改當網紅，如今已經成為小富婆，「我每天都在Instagram上發表文章」，現在她每一篇Instagram文章大約可以收到3萬美元（約新台幣83萬元）的報酬，還擁有2棟豪宅、3輛豪車。

「我想告訴女孩們，我是如何走出自己的路。」拉娜羅德斯聲稱，脫離AV圈改當網紅之後，她的身家已經突破百萬美元（約新台幣2799萬元以上），之所以選擇說出這段心路歷程，是希望用自身經歷勸那些想成為AV女星的年輕女孩放棄，「改經營Instagram或做OnlyFans，比當AV女優要聰明多了。」

▼拉娜羅德斯想勸女孩們，成為AV女星不如改當網紅。

「世界首席AV女優」拉娜羅德斯（Lana Rhoades）。（圖／翻攝自Instagram／lanarhoades）

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