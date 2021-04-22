連2黑後反彈！美股收紅316點　台積電ADR漲2.45%

▲華爾街股市今天從前兩天的跌勢中反彈。（圖／路透）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

華爾街股市今天從前兩天的跌勢中反彈。預期將因經濟復甦獲益的類股上漲，抵銷Netflix因新增訂戶不如預期所面臨的賣壓。台積電ADR漲2.45%、收117.40元。

道瓊工業指數上揚316.01點或0.93%，以34137.31點作收。

標準普爾500指數上漲38.48點或0.93%，收4173.42 點。

科技股那斯達克指數揚升163.95點或1.19%，收13950.22點。