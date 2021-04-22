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美參院外委會通過抗中法案　因應中國挑戰對台野心

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國參議院外交委員會今天高票通過跨黨派「戰略競爭法案」。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

美國參議院外交委員會今天高票通過跨黨派「戰略競爭法案」，確保美國未來能全方位因應中國挑戰，反制北京對台灣與區域的野心。法案接下來將送交參議院院會審議。

參議院外委會今天召開會議，審議由民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）8日聯手催生的「戰略競爭法案」（Strategic Competition Act）。

梅南德茲在會中表示，中國挑戰在規模、範圍與急迫性上皆史無前例，需要全然競爭性政策和戰略來因應。法案集結空前跨黨派努力，欲動用美國所有經濟、外交工具制定印太戰略，讓美國能真正面對中國帶來的國安、經濟挑戰。

梅南德茲說，戰略競爭無疑是看待美中關係的正確框架，「不是因為這是美國想要的，或是美國試圖製造的，而是北京過去與現在的選擇所導致」。

由於此為美國近年最重大抗中法案，不少議員在會中提出修正案，希望將自己想法納入這部歷史性法案中。其中包含共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）提出將美國在台協會（AIT）台北辦事處處長職稱改為「代表」（Representative），且任命須獲參院同意。

為避免法案內容觸及其他委員會職責，並確保法案未來在參眾兩院有機會通過，僅少數修正案獲得納入。盧比歐的修正案獲得11票贊成、11票反對，未過半數，並未被納入。

不過，根據共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz），他上屆國會提出讓台灣外交、軍事人員能在美國領土展示國旗、著制服的「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS Act），會議一開始以修正案包裹方式獲得採納。

在兩黨重量級議員背書下，法案順利獲得參議院外委會以21票贊成、1票反對的高票通過；共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）是唯一投下反對票的議員。

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

法案接下來將送交參議院院會審議，獲得參眾兩院通過後，即會遞交美國總統簽署後生效。

參議院外委會尚未公布今天通過的法案版本，但根據國會15日公布的草案內容，法案長達281頁，共有5大章節，針對掠奪性經濟作為、惡意影響力作戰、數位威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等多項北京問題行徑提出因應措施。

其中包括2022至2027財政年度期間，每年撥款1500 萬美元（約新台幣4億2584萬元），協助美企撤出中國市場、分散供應鏈。也預計撥款7500萬美元，在印太區域推動發展具永續性、透明與高品質的基礎建設，反制中國「一帶一路」計畫。

此外，法案計劃於2022至2026年期間，每年撥款3億美元，對抗中國全球惡意影響力作戰。面對中共媒體戰，法案也計劃在同一期間每年撥款1億美元，供美方資助支持駐外媒體、建立獨立媒體、對抗假訊息及投資能規避言論審查技術的計畫。

面對中國積極擴張軍事武力，法案示警，印太區域軍事平衡越來越不利美國，統一台灣是中共達成區域霸權野心的關鍵一步；北京當局收服香港後，可能加快對台行動時間表，防衛台灣變得更加急迫重要。

法案強調，防衛台灣有助限縮中共將軍力投送至第一島鏈以外區域的能力。美方也應強化印太區域安全夥伴關係，包含支持日本發展長程精確火力、鼓勵並促進台灣加速取得不對稱防衛能力等。

為進一步強化美台夥伴關係，法案表示，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環（vital part），並推動台灣安全與民主為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，也攸關美國重要國家安全利益。美方也應定期對台軍售，積極推動台灣有意義參與國際組織。

此外，法案罕見主張美方應給予台灣與他國政府同等待遇。法案呼籲，美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來，並使用相同用語和禮節。美方也不應加諸任何限制，限縮國務院和其他單位與台方直接、定期互動的能力。

但法案補充說明，法案內容不應被解釋為需要與中華民國（台灣）恢復建交，或是改變美國政府在台灣國際地位上的立場。

在推廣民主、人權價值方面，法案計劃2022年財政年度撥款1000萬美元，供美國國務院促進香港民主，也將擴大新疆制裁，把強迫勞動、強迫節育等列為得被美國總統點名、制裁的情事。

 
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