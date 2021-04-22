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俄亥俄州警擊斃「16歲非裔少女」　警方畫面曝光：她意圖刺殺別人

▲▼俄亥俄州哥倫布（Columbus）發生非裔少女遭警方槍殺，一度引發群眾聚集抗議。（圖／路透）

▲俄亥俄州哥倫布（Columbus）發生非裔少女遭警方槍殺，一度引發群眾聚集抗議。（圖／路透，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國俄亥俄州哥倫布（Columbus）在當地時間20日下午，發生員警持槍擊斃16歲非裔少女的事件，由於事件發生幾分鐘後，將是造成「佛洛伊德事件」警官蕭文（Derek Chauvin）的裁決宣判，因此時間點特別敏感，還造成當地部分民眾群聚抗議。

根據「哥倫布郵訊報」（Columbus Dispatch）報導指出，員警接獲報案稱，一名女性持刀試圖刺殺別人之後，立即趕往現場。隨後哥倫布市長金瑟（Andrew Ginther）證實發生槍案，他在推特上說，「一名年輕女性不幸喪命」。家屬後來證實，遇害少女是16歲的布萊恩（Makiyah Bryant）。

▲▼俄亥俄州哥倫布（Columbus）發生非裔少女遭警方槍殺，一度引發群眾聚集抗議。（圖／路透）

根據NBC報導，警方的隨身攝影機記錄畫面顯示，在槍響之前，布萊恩正拿著一把刀意圖刺殺另一名倒在地上的女孩，警方到場後，布萊恩試圖往一輛車子的方向移動，警方朝著她開了4槍。

市長金瑟公開對媒體表示，這是一場可怕且令人心碎的悲劇，希望眾人保持冷靜，根據影像可以明白，警方採取了行動，保護了社區中的另一位女孩，「但是今晚另一個家庭卻要因此傷心」。

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