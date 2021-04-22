5張最受歡迎的「卡通聯名信用卡」　可愛度爆表一看就想辦

各家銀行所推出的信用卡，大家在意的辦卡‧刷卡條件，除了在意「現金回饋、看電影優惠、紅利點數、累積里程」，還有一大關鍵點就是卡面的設計！不少人決定辦一張卡的關鍵在於卡面上的圖案設計，若是卡通人物的聯名更是大大提高辦卡率！這次精選出5張最受歡迎的卡通人物聯名信用卡，可愛度爆表，大家請謹慎服用~！

新光銀行 悠遊聯名晶緻卡

哆啦A夢聯名卡



由新光銀行推出的哆啦A夢聯名卡，除了國內外一般消費享0.3%現金回饋無上限，指定通路如：全聯福利中心/大潤發/家樂福/頂好/屈臣氏/康是美/ My FamiPay七大品牌消費享，現金回饋最高2.1%，另外還有悠遊卡自動加值10%現金回饋，對於通勤族來說真是一大誘因！

合作金庫 幸福鑽點卡‧夢想鑽現卡

卡娜赫拉的小動物 icash聯名卡



幸福鑽點卡 （幸福粉）、 夢想鑽現卡 （夢想藍）

幸福鑽點卡 （幸福粉）：國內、外一般消費每NT$1元回饋3點OPENPOINT點數，回饋無上限。

夢想鑽現卡 （夢想藍）：國內、外消費享1%現金回饋，網路購物享現金回饋3%，每期帳單回饋上限300元！

中國信託 LINE Pay卡

LINE FRIENDS

比起其他家信用卡，LINE Pay信用卡提供壓倒性的多款LINE friends卡面選擇，只能選一張來辦簡直讓人扼腕！海外消費LINE POINTS 2.8%回饋 ，一般消費LINE POINTS 1%回饋，還有一卡通儲值金享LINE POINTS 1%的加碼回饋。Hotels.com、屈臣氏、美廉社、STUDIO A、LINE TV、LINE Taxi、全國加油站、大苑子、Dyson官方線上商城等，LINE POINTS最高享15%回饋！

元大銀行 HELLO KITTY 鑽金聯名卡

一推出就造成熱烈討論的HELLO KITTY 鑽金聯名卡，提供3款復古可愛的Hello Kitty卡面任選，不僅只是卡面可愛，提供的現金回饋也十分誘人！新戶獨享最高5%現金回饋，海外消費2.2%現金回饋，國內消費1.2%現金回饋，非常推薦KITTY粉絲的購物族立刻辦起來！

華南銀行 i網購生活卡

卡娜赫拉的小動物 （閃亮祝福款）



可愛的卡娜赫拉的小動物信用卡再加1！華南銀行的i網購生活卡，當期帳單的網路消費享2.5%現金回饋，不含網路的一般消費，可獲得2倍紅利回饋，每期帳單紅利回饋上限3,000點。線上娛樂如：愛奇藝、Netflix、Catchplay、Spotify、KKBOX、KKTV、PlayStation、Garena、STEAM、Blizzard、Xbox、Nintendo、Gomaji；外送平台：Uber Eats、foodpanda；共乘交通：WeMo Scooter等享8％現金回饋！

資料來源：各家銀行官網

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