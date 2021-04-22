　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

5張最受歡迎的「卡通聯名信用卡」　可愛度爆表一看就想辦

我們想讓你知道…真的可愛到會有想辦卡的衝動！

各家銀行所推出的信用卡，大家在意的辦卡‧刷卡條件，除了在意「現金回饋、看電影優惠、紅利點數、累積里程」，還有一大關鍵點就是卡面的設計！不少人決定辦一張卡的關鍵在於卡面上的圖案設計，若是卡通人物的聯名更是大大提高辦卡率！這次精選出5張最受歡迎的卡通人物聯名信用卡，可愛度爆表，大家請謹慎服用~！

新光銀行 悠遊聯名晶緻卡
哆啦A夢聯名卡

 ▲（圖／截自官網）

由新光銀行推出的哆啦A夢聯名卡，除了國內外一般消費享0.3%現金回饋無上限，指定通路如：全聯福利中心/大潤發/家樂福/頂好/屈臣氏/康是美/ My FamiPay七大品牌消費享，現金回饋最高2.1%，另外還有悠遊卡自動加值10%現金回饋，對於通勤族來說真是一大誘因！

合作金庫 幸福鑽點卡‧夢想鑽現卡
卡娜赫拉的小動物 icash聯名卡

▲（圖／截自官網）

幸福鑽點卡 （幸福粉）、 夢想鑽現卡 （夢想藍）
幸福鑽點卡 （幸福粉）：國內、外一般消費每NT$1元回饋3點OPENPOINT點數，回饋無上限。
夢想鑽現卡 （夢想藍）：國內、外消費享1%現金回饋，網路購物享現金回饋3%，每期帳單回饋上限300元！

中國信託 LINE Pay卡
LINE FRIENDS

▲（圖／截自官網）

▲（圖／截自官網）

比起其他家信用卡，LINE Pay信用卡提供壓倒性的多款LINE friends卡面選擇，只能選一張來辦簡直讓人扼腕！海外消費LINE POINTS 2.8%回饋 ，一般消費LINE POINTS 1%回饋，還有一卡通儲值金享LINE POINTS 1%的加碼回饋。Hotels.com、屈臣氏、美廉社、STUDIO A、LINE TV、LINE Taxi、全國加油站、大苑子、Dyson官方線上商城等，LINE POINTS最高享15%回饋！

元大銀行 HELLO KITTY 鑽金聯名卡

▲（圖／截自官網）

 一推出就造成熱烈討論的HELLO KITTY 鑽金聯名卡，提供3款復古可愛的Hello Kitty卡面任選，不僅只是卡面可愛，提供的現金回饋也十分誘人！新戶獨享最高5%現金回饋，海外消費2.2%現金回饋，國內消費1.2%現金回饋，非常推薦KITTY粉絲的購物族立刻辦起來！

華南銀行 i網購生活卡
卡娜赫拉的小動物　（閃亮祝福款）

▲（圖／截自官網）

可愛的卡娜赫拉的小動物信用卡再加1！華南銀行的i網購生活卡，當期帳單的網路消費享2.5%現金回饋，不含網路的一般消費，可獲得2倍紅利回饋，每期帳單紅利回饋上限3,000點。線上娛樂如：愛奇藝、Netflix、Catchplay、Spotify、KKBOX、KKTV、PlayStation、Garena、STEAM、Blizzard、Xbox、Nintendo、Gomaji；外送平台：Uber Eats、foodpanda；共乘交通：WeMo Scooter等享8％現金回饋！

資料來源：各家銀行官網

延伸閱讀：

2021「高％現金回饋信用卡」TOP5推薦！網購、看電影、餐廳吃飯，無腦刷卡都有小賺！

富腦袋養成：總是存不到錢的5個壞習慣！投資理財前戒掉惡習，第一桶金輕鬆存到！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了
P.League+球星爆外遇！　攻城獅：即刻釋出

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡勞動節「加5元多一杯」　早餐、咖啡都有優惠

省很大！量販限時2天「最低1折」快閃出清　還有逾200件商品買1送1

確診機師曾去全聯蘆竹南竹店！業者22日全面消毒、已恢復營業

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝光　首跨出台北信義區落腳台中

母親節「啾愛妳」！東森購物優惠大放送　美妝保健品狂殺3折起

中華電信MOD、東森購物通路獨家限定　愛獻媽咪狂殺5折起

知名日本廚師體驗料理不怕油煙纏身　櫻花AI風控油煙機讓你料理更省心

全聯開賣超萌「貓咪生吐司」！6款生系列麵包、4款新甜點一次看

預購紫色iPhone 12　電商優惠回饋方案出爐

養寵救星！coway寵物新機　動物行為專家現身分享

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

摩斯漢堡勞動節「加5元多一杯」　早餐、咖啡都有優惠

省很大！量販限時2天「最低1折」快閃出清　還有逾200件商品買1送1

確診機師曾去全聯蘆竹南竹店！業者22日全面消毒、已恢復營業

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝光　首跨出台北信義區落腳台中

母親節「啾愛妳」！東森購物優惠大放送　美妝保健品狂殺3折起

中華電信MOD、東森購物通路獨家限定　愛獻媽咪狂殺5折起

知名日本廚師體驗料理不怕油煙纏身　櫻花AI風控油煙機讓你料理更省心

全聯開賣超萌「貓咪生吐司」！6款生系列麵包、4款新甜點一次看

預購紫色iPhone 12　電商優惠回饋方案出爐

養寵救星！coway寵物新機　動物行為專家現身分享

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

江宏傑訴訟離婚…「言語暴力」成弱點？日律師開解：福原愛要賠錢

「國光幫」踢館《綜藝玩很大》　千民觀眾圍觀引暴動

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

同事買股票賺翻！他還沒開戶「是不是很丟臉」　網曝1件事才最慘

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

職災保險法三讀通過　勞部：將儘速研訂相關子法、措施

無懼徐睿知爭議！新片《迴憶》2天賣破600萬奪南韓票房冠軍

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝　首跨出北市信義區

全聯開賣超療癒「貓咪生吐司」！

超商限量春遊隨取卡送星巴克買1送1

省很大！量販限時2天1折快閃出清

全聯蘆竹南竹店消毒　已恢復營業

coway寵物空氣清淨機　毛髮、空汙全過濾

刮鬍刀怎麼挑　網推美式賣場爆品

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

全聯8款日系復古風家電36折換購

頂呱呱12支小雞腿限時1天6折爽吃

預購紫色iPhone 12　電商優惠方案出爐

必掃日貨蒸氣眼罩升級蒸氣口罩

茶裏王大稻埕老宅烏龍下午茶免費

中華電信MOD、東森購物　愛獻媽咪狂殺5折起

更多熱門

相關新聞

2021台劇10部必看強片盤點推薦！

2021台劇10部必看強片盤點推薦！

繼2020台劇大發之後，2021年當然也是有許多部好戲等著上檔，有些戲劇從2020就一直被敲碗，直到2021終於完成後製上檔啦！而且許多大咖演員吳慷仁、温貞菱、林心如、賈靜雯、陳意涵、林柏宏…等，都再次回歸小螢幕，每部戲都有金馬、金鐘的加持，檔檔皆強檔，讓人非常期待啊！

六款夢幻「婚禮小物」推薦

六款夢幻「婚禮小物」推薦

新手投資必看Youtube！

新手投資必看Youtube！

3款戀愛交友APP推薦

3款戀愛交友APP推薦

IKEA百元起隱藏收納好物推薦！

IKEA百元起隱藏收納好物推薦！

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面