氧氣瓶故障外洩！印度醫院「22名新冠患者死亡」...意外賠償金曝

▲印度醫院氧氣瓶外洩，釀22名新冠肺炎病患死亡。示意圖，與本文無關。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里21日專電

印度武漢肺炎疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省一家收治武漢肺炎病患的醫院今天發生氧氣瓶外洩事件，導致切斷氧氣供應給病患 ，至少22名武漢肺炎病患因而死亡。

馬哈拉什特拉省省長薩克雷（Uddhav Thackeray） 在事故發生後，下令成立調查小組對這起事故進行調查 ，並宣布向每位死者家屬發放50萬盧比（約新台幣19萬 元）賠償金。

綜合印度快報等印度媒體報導，馬哈拉什特拉省納西市（Nashik）專門收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）病患的扎基爾胡笙醫院（Zakir Hussain Hospital），氧氣瓶軟木塞今天發生故障，導致氧氣外洩，供應收治武漢肺炎病患的病房供氧管道壓力降低， 因而切斷150名病患的氧氣供應。

技術人員耗費一個小時堵住氧氣洩漏，但已經導致至少22名武漢肺炎病患因供氧下降不治。

納西市一名官員說，當氧氣瓶軟木塞故障時，氧氣開始大量外洩，技術人員和消防隊立刻接獲通知前往修理，但在加護病房需要高量氧氣的病患仍因供氧不足而死亡。

馬哈拉什特拉省衛生廳長托普（Rajesh Tope）表示，為避免這種狀況再度發生，省府將對製氧廠和氧氣瓶儲放管理訂定標準操作程序（SOP），同時調查這家醫院發生事故的原因。

省長薩克雷指出，這起事件令人震驚與痛苦，將徹底調查，但也強調不應把此一事件政治化。

國大黨馬哈拉什特拉省黨部祕書長薩旺特（Sachin Sawant）在這起悲劇發生後推文要求徹查，且指出任何必須負責的人都應被起訴。

他又推文說，這家發生事故的醫院是由納西市市政機構管理，且受到在納西市執政的印度人民黨（BJP） 馬哈拉什特拉省黨部規範，因此印度人民黨必須負起責任。

前馬哈拉什特拉省省長、印度人民黨領袖法德納威斯（Devendra Fadnavis）則推文說，在悲劇發生後應優先協助和遷移病患，真相將在訊問後浮現，但為避免將來再度發生類似事故，需要立刻採取改善步驟。