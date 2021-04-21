俄羅斯宣布驅逐「10名美國外交官」　1個月內離開領土範圍

▲俄羅斯外交部宣布驅逐美國10名外交官。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部召來美國駐莫斯科大使館副館長巴特·戈爾曼，並遞交給一份外交通牒表示，宣布10名美國外交官為「不受歡迎人物」，要求在5月21日之前，離開俄羅斯領土範圍。

俄羅斯外交部聲明指出，這項行動是反映美國對於俄羅斯駐華盛頓大使館、俄羅斯駐紐約總領館工作人員一些不友善的舉動，他們無理宣稱這些工作人員是「不受歡迎人物」。

俄羅斯外交部強調，在不久的將來，還會針對美國對俄羅斯的非法制裁，做出一系列回應。