為什麼只送禮給媽媽！她爆哭「怨郵差不公」　下秒暖心結局超展開

▲馬來西亞女孩以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，難過得大哭了起來。（圖／翻攝自TikTok／aliysar20）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著新冠疫情大流行，網購儼然已成為大家購物的首要選擇。馬來西亞一名小女孩伊希拉，因為見到母親經常收到郵差送來的物品，以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，因此難過得大哭了起來，結果暖心的大馬郵政局立刻為她送來「專屬包裹」，讓她笑得合不攏嘴。

據《星洲日報》等當地媒體報導，伊希拉的母親最近在短影音平台TikTok上傳了一段女兒哭得撕心裂肺的影片，原來伊希拉自從疫情開始，經常見到郵差送來媽媽網購的東西，誤以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，自己卻只有眼饞的份，於是哭著向媽媽抱怨，「郵差只送禮物給妳，為什麼我什麼都沒有」，讓母親哭笑不得。

影片曝光後引來眾多網友的關注，也吸引了引起這場「紛爭」的大馬郵政局（Pos Malaysia）的注意。暖心的大馬郵政局立刻為伊希拉送來她的「專屬包裹」，母親也將伊希拉收到禮物的影片上傳網路，只見小女孩在知道包裹屬於自己後，立刻笑得合不攏嘴，還讓已經識字了的哥哥確認一下，包裹上的名字是不是自己的 。

開心的小女孩努力用小手拆開包裹中層層的塑料泡沫後，發現郵政局送給她的，竟是一個郵筒形狀的撲滿。郵政局還特別給她寫了一封信，希望這個撲滿可以讓伊希拉存到很多錢，未來就能和媽媽一起網購。高興的伊希拉一直抱著撲滿不放，模樣非常可愛，但影片最後，她也為自己誤解郵差的舉動道歉，讓許多人紛紛稱讚，小女孩真是太有趣了。

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