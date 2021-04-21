　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為什麼只送禮給媽媽！她爆哭「怨郵差不公」　下秒暖心結局超展開

▲▼馬來西亞女孩以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，難過得大哭了起來。（圖／翻攝自TikTok／aliysar20）

▲馬來西亞女孩以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，難過得大哭了起來。（圖／翻攝自TikTok／aliysar20）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著新冠疫情大流行，網購儼然已成為大家購物的首要選擇。馬來西亞一名小女孩伊希拉，因為見到母親經常收到郵差送來的物品，以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，因此難過得大哭了起來，結果暖心的大馬郵政局立刻為她送來「專屬包裹」，讓她笑得合不攏嘴。

@aliysar20

Apabila ko asyik shopping online je. Anak pun jealous sebab tak belu barang kat dia ##foryoupage ##fyp ##fypシ ##fypsounds ##foryou ##CapCut

What Lovers Do - 李毅然•

據《星洲日報》等當地媒體報導，伊希拉的母親最近在短影音平台TikTok上傳了一段女兒哭得撕心裂肺的影片，原來伊希拉自從疫情開始，經常見到郵差送來媽媽網購的東西，誤以為郵差大哥只把好東西送給媽媽，自己卻只有眼饞的份，於是哭著向媽媽抱怨，「郵差只送禮物給妳，為什麼我什麼都沒有」，讓母親哭笑不得。

影片曝光後引來眾多網友的關注，也吸引了引起這場「紛爭」的大馬郵政局（Pos Malaysia）的注意。暖心的大馬郵政局立刻為伊希拉送來她的「專屬包裹」，母親也將伊希拉收到禮物的影片上傳網路，只見小女孩在知道包裹屬於自己後，立刻笑得合不攏嘴，還讓已經識字了的哥哥確認一下，包裹上的名字是不是自己的 。

@aliysar20

Ingat tak video insyirah viral minggu lepas. Mama dpt msg dr pos msia nk bagi hadiah kt insyirah. Alhamdullilah ##fypsounds ##foryoupage ##foryou ##fypシ

original sound - Asyila Alli

開心的小女孩努力用小手拆開包裹中層層的塑料泡沫後，發現郵政局送給她的，竟是一個郵筒形狀的撲滿。郵政局還特別給她寫了一封信，希望這個撲滿可以讓伊希拉存到很多錢，未來就能和媽媽一起網購。高興的伊希拉一直抱著撲滿不放，模樣非常可愛，但影片最後，她也為自己誤解郵差的舉動道歉，讓許多人紛紛稱讚，小女孩真是太有趣了。

dyson直捲髮造型器特價14600元

ET快訊
快訊／北市信義路驚爆火燒山！　民眾：整個吳興街都是煙
機車一陣子沒騎「輪胎超容易沒氣」　內行解答了
快訊／懷疑丈夫出軌…買通2少年「收掉他」！高雄狠婦遭聲押禁見
印尼載有53人「潛艦失蹤」　海軍動員搜救中
新店隨機殺人魔求生「給個機會」　死者母首出聲淚喊：判他極刑
台北攤販欠稅11萬！執行署員工一聽原因　揪團買爆水果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為什麼只送禮給媽媽！她爆哭「怨郵差不公」　下秒暖心結局超展開

特斯拉真是間諜車？　馬斯克自封「美國特勤局特工」被抓包

印度連5天「確診破20萬」　菅義偉取消訪問菲印行程

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

派遣駐軍近20年！　德國宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」　丈夫批政府不負責

才挺台海和平…菅義偉：若中國武力侵台「日本自衛隊不會插手」

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

全球僅10萬人有...開箱夢幻黑卡 證實4傳說！蔡依林門票竟能幫搶

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

中台+烏俄 兩條戰線埋第三次世界大戰隱憂? CNN:拜登上任不到90天 世界越來越危險?｜20210417慧眼看天下第143集

北市租屋1千元「佛送1萬生活費」 限女大生！女屋主：要喜歡小孩

男童突落軌！視障母無助急揮手　英勇男衝火車前...10秒救人脫困

為什麼只送禮給媽媽！她爆哭「怨郵差不公」　下秒暖心結局超展開

特斯拉真是間諜車？　馬斯克自封「美國特勤局特工」被抓包

印度連5天「確診破20萬」　菅義偉取消訪問菲印行程

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

派遣駐軍近20年！　德國宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」　丈夫批政府不負責

才挺台海和平…菅義偉：若中國武力侵台「日本自衛隊不會插手」

徐若熙4局73球退場生涯球數新高　最快154公里平個人

調教女王把外科醫師當狗　男子遭「全裸羞辱」竟跪求：再一次

快訊／信義路五段驚爆火燒山！　民眾爆料：整個吳興街都是煙

盤點3位男模新面孔！來自台灣的他個性臉龐吸眼球　FENDI、ZARA都合作

台股跌破5日線　分析師：這5類股可關注

「台版三上悠亞」透膚襯衫露事業線！　眨眼秀白嫩雙峰電翻網

重金打造！　全國最大汽車噴漆教學用「無塵噴烤漆室」在這裡

影／桃園退休員警「路中停車」遭員警開單　錄影反蒐遭警方打臉

許瑋甯驚爆「婚變」鐵心分手　好友謝佳見嚇一跳說話了

大便紅紅的！40歲男「一放屁就噴血」嚇壞　脫下褲子…醫秒愣了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

39歲打工男同時交往35女！　騙生日禮物手法曝

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

快訊／孫中山孫女孫穗華逝世！享壽96歲

廣達遭駭客勒索14億　Macbook設計圖外洩

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

美非裔少女持刀　警連開4槍斃了她

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

佛洛伊德壓頸致死案宣判！　惡警官謀殺罪成立

印度飛抵香港航班　全機53人確診新冠肺炎

大卡車追撞小車　一家5口遭壓扁亡

超載休旅車失控衝下溝渠　13死包括7兒童

更多熱門

相關新聞

即／印尼載有53人「潛艦失蹤」　海軍動員搜救中

即／印尼載有53人「潛艦失蹤」　海軍動員搜救中

根據《新華社》報導，印尼軍方表示，海軍一艘載有53人的潛艦，21日在峇里島以北海域失蹤，搜救工作正在進行。

憂疫情嚴峻　菅義偉取消訪問行程

憂疫情嚴峻　菅義偉取消訪問行程

婚後驚知妻非處女！　綠帽夫爆氣求償965萬

婚後驚知妻非處女！　綠帽夫爆氣求償965萬

辣妻搭警用直升機炫耀　他超慘下場曝

辣妻搭警用直升機炫耀　他超慘下場曝

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞大馬郵政局

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯爆悄斷2年婚！

《全明星2》隊內戀愛曝！

身分證有「3」金色三麥請喝啤酒

自倒精液懷孕！人妻求愛遭拒「過15年無性生活」

《全明星》爆采子受害者再＋１！

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

采子10字「放電手法」讓眾男星暈船

找烏克蘭代孕！父子「困當地3個月」飆淚求救

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

許瑋甯好友證實「不是情變是婚變」

新婚夜毀了　員工當招待成紅包小偷

單次92分鐘！鳳梨鼠薯「傳說級房事」　美女博士回應了

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

荳荳遭批「濫用影響力」網路公審！意圖毀了采子、何孟遠

快訊／iPhone 12出紫色新機！4月30日上市　成發表會意外驚喜

更多

最夯影音

更多
焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...
汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面