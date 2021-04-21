　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

企圖刺殺白俄總統！　俄聯邦安全局「莫斯科逮2人」調查

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局日前表示，先前聯手相關單位在莫斯科逮捕兩名企圖發動政變的男子，其中一名還是擁有美國國籍的白俄羅斯律師，他們策劃於5月9日當天謀殺白俄羅斯總統盧卡申科。

綜合媒體報導，俄羅斯聯邦安全局先前和白俄羅斯國家安全委員會聯手展開行動，在莫斯科逮捕了持美國和白俄羅斯雙重國籍的澤科維奇和白俄羅斯公民費杜達。

俄聯邦安全局表示，上述兩人不斷吸收白俄羅斯和烏克蘭的民粹分子，企圖在5月9號勝利日當天，在白俄羅斯發動軍事政變，並刺殺總統盧卡申科。值得注意的是，盧卡申科指出，通過審訊得知，美國中央情報局、聯邦調查局等外國情報部門參與了其中。但美方否認此事。

根據白俄羅斯方面的消息，澤科維奇和費杜達決定在莫斯科與白俄羅斯武裝部隊的「將軍們」舉行私下會議。另按照俄聯邦安全局的說法，，兩人的非法意圖得到了美國和波蘭的支持。其中澤科維奇在莫斯科被捕前，分別與美國和波蘭代表會面。

俄羅斯總統普丁對此表示，「每個人都假裝什麼也沒發生。（但）如果政變企圖真的實施了，會發生什麼？會有多少人（因此）受苦？」這令人髮指的行為沒有受到西方國家譴責讓他大感意外，「在盧卡申科事件上可以持任何觀點，但組織暗殺這一做法就已經過分了」。

►「dyson髮造型器」特價！

ET快訊
嘉義女伴母屍7天！重演12年前喪父慘劇　相驗胃部「空的」讓人
Albee節目上淚崩道歉花蓮！揭「開錄前過程」：6年沒一刻不
忍富商尪偷吃「播種」43年！她聯手女兒鬥垮小三　爭到百億遺產
蔡依林開場拋震撼彈！　8公斤新戰袍辣洩「火焰雙球」...全場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯宣布驅逐「10名美國外交官」　1個月內離開領土範圍

企圖刺殺白俄總統！　俄聯邦安全局「莫斯科逮2人」調查

為什麼只送禮給媽媽！她爆哭「怨郵差不公」　下秒暖心結局超展開

特斯拉真是間諜車？　馬斯克自封「美國特勤局特工」被抓包

印度連5天「確診破20萬」　菅義偉取消訪問菲印行程

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

派遣駐軍近20年！　德國宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

全球僅10萬人有...開箱夢幻黑卡 證實4傳說！蔡依林門票竟能幫搶

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

中台+烏俄 兩條戰線埋第三次世界大戰隱憂? CNN:拜登上任不到90天 世界越來越危險?｜20210417慧眼看天下第143集

北市租屋1千元「佛送1萬生活費」 限女大生！女屋主：要喜歡小孩

男童突落軌！視障母無助急揮手　英勇男衝火車前...10秒救人脫困

俄羅斯宣布驅逐「10名美國外交官」　1個月內離開領土範圍

企圖刺殺白俄總統！　俄聯邦安全局「莫斯科逮2人」調查

為什麼只送禮給媽媽！她爆哭「怨郵差不公」　下秒暖心結局超展開

特斯拉真是間諜車？　馬斯克自封「美國特勤局特工」被抓包

印度連5天「確診破20萬」　菅義偉取消訪問菲印行程

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

派遣駐軍近20年！　德國宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

陳俊秀致勝3分砲！張喜凱對戰首勝　桃猿6比3兄弟

媽媽燙傷先載女神回宿舍！人妻的「6年純情男友人」大學事蹟曝光

俄羅斯宣布驅逐「10名美國外交官」　1個月內離開領土範圍

正妹新莊夜唱被撿上車性侵！晃到醒崩潰「我在哪？」　Uber回應了

東京奧運男足分組出爐！　巴西、德國同組提前重演上屆金牌戰

綠能產業與水資源運用　台南執行成果有目共睹

好市多買烤雞！她一看驚見左翅「飛走了」　全場笑翻：隱形的翅膀

明天世界地球日　臉書統計：台灣最夯3種表情符號

柯文哲官方粉專談改路名　盼民眾走在台灣街頭不再感到困惑

明天第5次和蔡英文談公投　潘忠政無奈提「他們承認是政治決定」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

39歲打工男同時交往35女！　騙生日禮物手法曝

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

快訊／孫中山孫女孫穗華逝世！享壽96歲

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

廣達遭駭客勒索14億　Macbook設計圖外洩

美非裔少女持刀　警連開4槍斃了她

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

佛洛伊德壓頸致死案宣判！　惡警官謀殺罪成立

印度飛抵香港航班　全機53人確診新冠肺炎

大卡車追撞小車　一家5口遭壓扁亡

臉書滑老公出遊照　手指玄機讓她離婚

更多熱門

相關新聞

圖兩面夾擊！白羅斯部隊集結「烏克蘭邊境」

圖兩面夾擊！白羅斯部隊集結「烏克蘭邊境」

俄羅斯陳兵烏克蘭東南部，雙方緊張情勢一觸即發，不久前才有軍事分析家認為，俄、烏情勢可能在4周之內，演變成為世界大戰，白羅斯（又譯白俄羅斯）也在烏克蘭邊境集結部隊，意圖與俄羅斯兩面夾擊。

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」

台中「3P秀」夜店再登版面！酒客打到店外　警秒制止

台中「3P秀」夜店再登版面！酒客打到店外　警秒制止

即／台中夜店玩3P！2裸女出現了

即／台中夜店玩3P！2裸女出現了

白俄羅斯明斯克總主教請辭　曾槓上「強人總統」

白俄羅斯明斯克總主教請辭　曾槓上「強人總統」

關鍵字：

白俄羅斯盧卡申科

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯爆悄斷2年婚！

《全明星2》隊內戀愛曝！

身分證有「3」金色三麥請喝啤酒

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

自倒精液懷孕！人妻求愛遭拒「過15年無性生活」

《全明星》爆采子受害者再＋１！

找烏克蘭代孕！父子「困當地3個月」飆淚求救

采子10字「放電手法」讓眾男星暈船

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

新婚夜毀了　員工當招待成紅包小偷

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

單次92分鐘！鳳梨鼠薯「傳說級房事」　美女博士回應了

許瑋甯好友證實「不是情變是婚變」

荳荳遭批「濫用影響力」網路公審！意圖毀了采子、何孟遠

快訊／iPhone 12出紫色新機！4月30日上市　成發表會意外驚喜

更多

最夯影音

更多
焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...
汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面