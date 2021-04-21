企圖刺殺白俄總統！　俄聯邦安全局「莫斯科逮2人」調查

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局日前表示，先前聯手相關單位在莫斯科逮捕兩名企圖發動政變的男子，其中一名還是擁有美國國籍的白俄羅斯律師，他們策劃於5月9日當天謀殺白俄羅斯總統盧卡申科。

綜合媒體報導，俄羅斯聯邦安全局先前和白俄羅斯國家安全委員會聯手展開行動，在莫斯科逮捕了持美國和白俄羅斯雙重國籍的澤科維奇和白俄羅斯公民費杜達。

俄聯邦安全局表示，上述兩人不斷吸收白俄羅斯和烏克蘭的民粹分子，企圖在5月9號勝利日當天，在白俄羅斯發動軍事政變，並刺殺總統盧卡申科。值得注意的是，盧卡申科指出，通過審訊得知，美國中央情報局、聯邦調查局等外國情報部門參與了其中。但美方否認此事。

根據白俄羅斯方面的消息，澤科維奇和費杜達決定在莫斯科與白俄羅斯武裝部隊的「將軍們」舉行私下會議。另按照俄聯邦安全局的說法，，兩人的非法意圖得到了美國和波蘭的支持。其中澤科維奇在莫斯科被捕前，分別與美國和波蘭代表會面。

俄羅斯總統普丁對此表示，「每個人都假裝什麼也沒發生。（但）如果政變企圖真的實施了，會發生什麼？會有多少人（因此）受苦？」這令人髮指的行為沒有受到西方國家譴責讓他大感意外，「在盧卡申科事件上可以持任何觀點，但組織暗殺這一做法就已經過分了」。

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