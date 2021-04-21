衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

▲幫寶適漲幅約在5％至9％。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國日用品大廠寶僑（P&G）20日宣布，由於紙漿、樹脂等原物料成本不斷上漲，加上海運價格提高，預計將從9月開始調漲旗下紙尿布、衛生棉價格，漲幅約在9％左右。

根據《路透社》報導，寶僑表示自去年以來，由於紙漿、樹脂等原物料上漲，還有運輸成本不斷提高，該公司的成本自今年以來已增加了4億美元。寶僑營運長穆勒（Jon Moeller）表示，「價格不斷上漲、司機和設備也供不應求，海運也是溢價的狀態，因此我們會看到壓力不斷加大，也會直接影響到第四季。」

寶僑指出，今年9月開始旗下嬰兒用品幫寶適（Pampers）、女性生理用品好自在（Whisper）的價格都會調漲約5％至9％。該公司也強調，價格調漲的同時，也會聚焦產品創新，提升消費者實質價值。

▲好自在（Whisper）衛生棉也會調漲。（圖／記者蕭筠攝）



除了寶僑以外，美國家用紙品暨個人護理用品大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark）在3月底時就宣布，預計在6月時將調漲北美地區嬰兒、兒童護理、成人護理，和衛生紙等產品價格，以抵消顯著上漲的商品成本，漲幅同樣約在5％至9％。

另外，彭博在先前也曾報導指出，全球最大木將（衛生紙原料）商產商Suzano S.A.曾在3月底警告，全球貨櫃供應緊縮，恐將造成木漿供應中斷，恐怕將引此衛生紙原料庫存不足問題。

dyson直捲髮造型器特價14600元