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特斯拉真是間諜車？　馬斯克自封「美國特勤局特工」被抓包

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

馬斯克到底有幾個身份？繼早前將自己在特斯拉的頭銜掛上「電音之王」（Technoking of Tesla）後，一份聯邦選舉委員會文件顯示，馬斯克在年初向共和黨捐款時，在職業欄上自封為「美國特勤局特工」。

根據美媒《商業內幕》報導指出，從美國聯邦選舉委員會的文件顯示，馬斯克在1月7日至8日向共和黨全國委員會捐贈了990美元（約新台幣28,710元），並在雇主欄位填上「美國特勤局（USSS）」，而在自己職業別一項填了「特工（special agent）」。

▲▼ 。（圖／翻攝美國聯邦選舉委員會）

▲▼ 。（圖／翻攝美國聯邦選舉委員會）

▲美聯邦選舉委員會文件顯示，馬斯克在職業欄填上「特勤局特工」。（Elon Musk）。（圖／路透）

大陸軍方在年初曾禁止特斯拉系列車款進入其各項設施，且對該品牌車載攝影鏡頭蒐集之數據提出了安全擔憂，認為其有竊取大陸軍方機密的安全性風險。馬斯克曾親自滅火表示，若特斯拉汽車被用於從事對中國的監視活動，公司將會被「關閉」。如今，馬斯克被媒體爆料曾自封為「美國特勤局特工」，對照不久前才捲入的「間諜車風波」，不禁令人有無限聯想。

不過，根據報導內容指出，目前沒有任何證據表明馬斯克和美國特勤局有任何關係。

這已經不是馬斯克第一次大玩取名把戲了！根據特斯拉在今年3月份提交給美國證券交易委員會 （SEC）的文件顯示，馬斯克曾自封為特斯拉的「電音之王」，同時公司首席財務長 Zach Kirkhorn 則被稱為「貨幣大師」（Coin of Coin），不僅如此，他還將自己和歌手女友格萊姆斯（Grimes）生的孩子取名為「X Æ A-12」。

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