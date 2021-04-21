才挺台海和平…菅義偉：若中國武力侵台「日本自衛隊不會插手」

▲日本首相菅義偉日前赴美與拜登會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登與日本首相菅義偉17日發表會談後的聯合聲明，其中明確提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」，引發了外界對日本可能以軍事行動介入台海紛爭的質疑。對此，菅義偉20日於國會備詢時強調，日本自衛隊不可能投入任何環繞台灣的軍事突發事件。

根據《南華早報》報導，一名在野黨人士20日就日本對台承諾的細節提問時，首相菅義偉回應，儘管在最近與拜登會晤後發表的聯合聲明中提到台灣，但此聲明「並不是以軍事介入為前提」。分析人士表示，雖然日本可以向美國提供一系列後勤支援，但如果中國企圖以武力侵台，日本憲法將不允許日方參戰。

早稻田大學國際關係助理教授Ben Ascione表示，菅義偉在台灣問題上處於困境，如果他未做出回應，可能對美日安保聯盟產生負面影響，但他卻有必要向日本民眾明確表示「日本不會為台灣開戰」。日本亞細亞大學國際關係教授Yuko Ito認為，菅義偉被日本放棄發動戰爭的憲法「綁住了手腳」，但台海緊張局勢顯然加劇，「如果我們現在不討論修憲或釋憲，等到中國侵台之後才進行，那就太晚了。」

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