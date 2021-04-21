美又有非裔被警槍殺　16歲少女遭連開4槍斃命！垂死畫面曝光

▲目前仍不清楚布萊恩所襲擊的2名女子是否受傷。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

就在美國宣判佛洛伊德案白人警察殺人罪成立的同一天，俄亥俄州哥倫布16歲非裔女孩布萊恩（Makiyah Bryant）20日下午遭員警槍殺。案發當時布萊恩持刀與他人發生爭執，死者親屬則稱，當時布萊恩被多名女子攻擊，拿刀用意在於防衛，但警方卻連開4槍奪走孩子的性命。

綜合美媒abcnews4、紐約郵報等報導，遇害少女布萊恩當時住在寄養家庭，事發當日與同住者發生口角衝突。警方則在當日下午4時許接獲報案電話，得知有人企圖行刺，趕緊派員前往現場。

依據警方公布的畫面，當員警驅車趕抵現場時，似乎有3名女性正在爭吵，布萊恩當時持刀衝向一名女孩，對方隨即摔倒在地，儘管員警喊著「趴下」、「趴下」，但布萊恩並未停止動作，大動作把另名女子壓向一旁車輛。

▲布萊恩當時手拿著刀，先後攻擊2名女孩。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，員警拔槍朝布萊恩連開4槍，可見她立刻倒在地上，手上的刀掉落在身邊，明顯痛苦掙扎，而一旁的人則大喊「她只是個孩子」。最終，布萊恩於當日下午5時21日傷勢不治。

只不過，依據死者家屬海澤爾（Hazel Bryant）的說法，布萊恩當時是被同住者威脅，出於自衛才拿刀。外傳當時的報案者正是布萊恩，但當地警局至今尚未證實報案者身分。

俄亥俄州刑事調查局現已針對此案進行獨立調查，該名開槍的員警已被調離巡邏職務。

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