紐澤西首推「X性別」！駕照無需再指定性別　未來將與男女選項並列

▲紐澤西宣布，未來允許人們在駕照上使用「X性別」標識。（圖／翻攝自Facebook／New Jersey Motor Vehicle Commission）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐澤西州機動車輛管理委員會（NJMVC）19日宣布，該州加入華盛頓特區與全美19個州的行列，未來允許人們在駕照和其他身份證明上，使用「X性別」標識，以滿足「性別未指定者」不希望在證件指定性別的需求。

綜合CNN與福斯新聞報導，NJMVC指出，「X性別」未來將與現有的「男性（M）」和「女性（F）」，一同提供給民眾選擇。有意願更換駕照或身份證明上性別標識的人們，只需要在MVC的網站填寫相關表格，並到當地的MVC中心取消目前的證件、繳交11美元的費用後，就能獲得一張新的身份證明。

NEW! MVC now offers a Gender "X" option on licenses or IDs for customers identifying as non-binary or those who prefer... Posted by New Jersey Motor Vehicle Commission on Monday, April 19, 2021

報導稱，允許「性別未指定者」在證件上選用「X性別」，將讓這些「非二元性別者（Nonbinary）」及「不認同自己生理性別」的群體，不再需要在身份識別文件中透露特定性別，因此MVC此舉被認為是性別平等議題上，非常重要而巨大的一步。

MVC透露，他們早在2020年底，就已計劃推出此政策，不過由於新冠疫情大流行，才讓他們不得不將計劃推遲。MVC執行長富頓（Sue Fulton）指出，多樣性和包容性是紐澤西的核心價值觀，MVC清楚新政策將對居民帶來深遠的影響，因為要獲取資源、自由生活和工作，往往取決於一個人是否有能正確反映身份的文件。

爭取在身份證明上增加「X性別」選項，是跨性別者群體長期的目標。國家跨性別平等中心（National Center for Transgender Equality）表示，在官方文件上正確識別性別，將有助於保障跨性別人士的安全，並讓他們擁有住房、就業或其他公共福利。

dyson直捲髮造型器特價14600元