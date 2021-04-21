遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

▲印度新冠病毒疫情失控，單日確診人數破20萬人，死亡人數更是創新高。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度新冠病毒疫情失控，20日確診數創下27萬例新高，日前還被發現「雙突變」變種病毒，雙重打擊之下，死亡人數不斷增加，醫療系統接近崩潰，就連焚化爐也傳出因為遺體過多，日夜運轉不堪負荷，煙囪和鐵架被燒到崩塌、熔化的現象。

印度新冠病毒疫情嚴重失控，光是20日就有27萬3810個新增病例，更連續5天單日新增超過20萬人，累積確診超過1500萬，死亡人數突破18萬人。更讓人擔憂的是，印度還出現雙重變種新冠病毒株，科學家擔心，該變種的傳染力可能更強，也更能抵抗新冠疫苗，緊急對其進行研究。

隨著病例激增，《太陽報》報導，印度的醫療體系已經瀕臨崩潰，病房人滿為患，醫護人力嚴重不足，連火葬場、墓地也滿是屍體。古吉拉特邦（Gujarat）火葬場的一名當地官員表示，「直到上個月，我們每天要火化20多個屍體。但是，自4月初以來，我們每天要處理80多個屍體」，由於屍體暴增3到4倍，許多火葬場只能日夜不停運轉，導致艾哈邁達巴德一座焚化爐的煙囪破裂倒塌，甚至有部分焚化爐的鐵架因此熔化。

不僅如此，其中甚至有部分火葬場因為不停運作，已經用罄庫存的木頭，只能請死者家屬自備；拉傑果德市則建立了24小時不間斷的控制室，調度其中4座火葬場的處理量。

更讓疫情雪上加霜的是，選舉將至，各州開始陸續有許多大規模的宗教節日與政治集會；先前就有專家指出，由於印度政治人物遇到宗教、選舉活動時，便帶頭違反防疫規定，加上執法人員未確實執法，印度疫情才出現失控，雖然日前首都新德里、加爾克漢德省等宣布封城數日，但其他地方宗教集會與選舉造勢活動似乎仍照辦，實在令人擔憂。

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