韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」　丈夫批政府不負責

▲南韓一名40多歲的護士助理在接種AZ疫苗後，出現四肢麻痺等嚴重副作用反應。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓當地接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後出現的副作用反應病例頻傳！一名40多歲的護士助理在今年3月中接種疫苗後，起初出現雙眼複視的現象，最後卻莫名引發四肢麻痺，每個月治療與看護費用高達400多萬韓元，使其丈夫氣得大喊「吃不消」，在青瓦台官網發起連署，痛訴政府制度不完善，根本未善盡善後與賠償責任。

根據韓媒《中央日報》，護士助理的丈夫回憶，妻子直到今年1月到院就職，健康檢查報告顯示身體並無任何異狀，然而在3月12日接種AZ疫苗後，卻開始出現輕微頭痛現象，起初以為會隨時間過去痊癒，然而該月24日卻又出現雙眼複視的症狀，在接種19天後送醫時，甚至手臂已開始出現麻痺，院方證實護士助理體內出現免疫反應相關症狀，診斷出其罹患急性瀰漫性腦脊髓炎（ADEM）。

護士助理的丈夫痛批，「這個世界上根本不存在零副作用的疫苗，就像是俄羅斯輪盤一樣，一定會有某人不幸中獎！（南韓）政府根本就沒制定出對策，卻只是一直催促人民接種，我認為這根本就是一個大問題。」

他表示，目前妻子一周在治療費用與看護費用上，至少得花上400萬韓元，尤其每天的看護費用就高達10萬韓元，然而就算妻子產生的副作用被政府認定與疫苗有關，也只能拿到每天5萬韓元看護費用的補助，變成自己每個月還要倒貼150萬韓元。

他痛批，「總統當初說要對接種疫苗出現異常副作用的患者們負責，如今我只有被背叛的感覺。」

根據《韓聯社》報導，對於助理護士丈夫的沉痛控訴，總統文在寅今（21）日透過青瓦台發言人朴炅美（박경미）表示，已指示相關部門針對該名護士助理檢討相關支援方案，包括補貼期治療與看護費用等。

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