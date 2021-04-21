烏克蘭總統簽法案　允許徵召後備軍人服役！大大提升戰鬥力

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭總統辦公室21日表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已經簽署一項法案，允許政府在未宣布動員的情況下，徵召預備軍人服役，讓所有國防軍事單位得以迅速運用後備軍力，進而大大提升戰鬥力。

綜合路透、法新社報導，烏克蘭東部與俄羅斯的邊境緊張局面迄今仍在僵持當中，烏克蘭議會3月底通過此法案，讓軍隊規模得以大幅增加。

目前基輔政府與莫斯科當局針對爭議地區頓巴斯（Donbass）的衝突不斷，烏克蘭及西方盟國指責俄羅斯在烏東邊境與克里米亞地區挑釁性集結軍隊，而俄羅斯則是反過來批評美國及北約在黑海地區的挑釁活動。

面對過去數週更加激烈的對峙局面，澤倫斯基20日向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）喊話，提出在頓巴斯會面的要求，就結束衝突與緩解緊張局勢進行和談。

依據歐盟的說法，俄羅斯在烏克蘭邊境集結的駐軍人數達15萬人。澤倫斯基說，儘管期盼透過外交管道結束戰爭，但若遭受攻擊，也準備好自我防衛。

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