深夜拍片背後出現「神秘黑影」　2寶媽崩潰嚇哭：好像在監視我

▲女子後來才發現背後有奇怪黑影。（圖／翻攝自TikTok／corby123aaa）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子深夜趁孩子入睡後，用手機拍攝給朋友的影片時，意外發現身後突然出現一個「神祕黑影」，而且對方一直在凝視著她，擔心自己與2名孩子安危的她，立即被嚇得哭了出來，還要求爸媽趕到家裡陪伴。

來自默西賽德郡(Merseyside)的33歲女子柯比(Kayleigh Corby)，近來在TikTok上發布影片表示，她深夜觀看朋友寄來祝賀生日的驚喜影片，後來將自己的反應拍成影片回給對方時，朋友突然好奇問她，「是誰站在你身後？」完全沒察覺異狀的她回去重看影片，發現身後真的有一個疑似男性的身影。

柯比向當地媒體《利物浦迴聲報》表示，「我當時人在廚房，看到影像時真的說不出話來，結果凌晨12時，我爸媽不得不趕來這裡陪我，我爸絕對不會讓我一個人，尤其家裡還有2名6歲與7歲的小孩」。

柯比雖然受到巨大驚嚇，不過她沒有報警，只說這件事讓她非常害怕，好像一直被人監視著。詭異的經歷讓網友留言，「看起來好恐怖」、「是超自然現象嗎」、「如果我是她我會去檢查閣樓」，不過也有人認為純粹是角度問題，是柯比在自己嚇自己。