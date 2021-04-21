法25年研究曝：若「中年」睡眠不足　70歲離失智症風險增30％！

▲中年時期睡眠不足罹患失智症風險就會提高。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張方瑀／綜合報導

許多人上了年紀之後，最害怕的其中一項疾病就是阿茲海默症，也就是俗稱的失智症，而國外一項最新研究指出，人們在50、60歲時若是睡眠不足，在70歲罹患阿茲海默症的風險就會比正常睡眠的人還要高出30％。

這項20日刊登《自然通訊》期刊的研究，針對8000名英國民眾進行實驗，從他們50歲左右開始進行記錄，花了25年的時間調查其睡眠狀態。結果發現，在平日睡眠時間少於6小時的人，比每天睡滿7小時的人，晚年罹患失智症的風險高出30％。

研究團隊利用一份1980年代開始的英國公務員病歷資料作為開頭，而這7959名參與者共在1985年至2016年間提交了六次個人睡眠評估報告，其中有521人在平均年齡77歲時罹患失智症。研究團隊也將吸菸、喝酒、運動習慣、高血壓、糖尿病和心血管疾病等影響睡眠的因素都列入分析，但目前仍無法判定，是睡眠不足中的哪種因素，會導致罹患失智症。

研究第一作者、法國公衛研究中心流行病專家沙比亞（Séverine Sabia）指出，精神疾病也是導致失智症的風險因素之一，至於性別則無太大關聯。舊金山加州大學神經與心理學教授亞菲（Kristine Yaffe）則表示，先前就有研究指出，睡眠是影響失智症的風險因素之一，而這項研究給了非常強而有力的證據。

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