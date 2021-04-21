大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

▲3道讓大人都抓狂的「小學數學題」曝光。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

即將到來的5月5日是世界數學日，線上教育資源提供商3P Learning整理出3個「小學程度」，但大人卻搞不清楚的「簡單」數學題，讓大家一同來挑戰。

據《每日郵報》報導，第一個問題是一個簡單的算式：8+2x4÷2，如果你在這道簡單的運算中，混淆了運算的順序的話，將不會得到正確的答案。

數學家解密，要解出這道題，只要將其視為8+((2x4)/2)，優先算出乘法和除法，接著由左到右使用加法運算，即可得到正確的答案12。世界各地有不同的口訣來協助你記得「先乘除後加減」和「跟著順序左到右」的運算。

協助找到正確運算順序的口訣BODMAS，代表了括號（Brackets）、順序（Order）、除法（Division）、乘法（Multiplication）、加法（Addition）和減法（Subtraction）；而PEMDAS則代表括號（Parenthesis）、指數（Exponents）、乘、除、加、減。

第二個問題是一張被許多線條分割了的三角形圖片，題目要求找出圖中共有幾個三角形。多數人的第一反應是，圖內有4個三角形，但也有人看到12個、6個、16個、18個和22個。

數學家解釋，圖中的三角形由6條線所組成，要形成三角形的唯一方法，是頂部的角必須是三角形的一部分，而三角形第2層的格子，也必須橫跨第1層的，才能形成更多的三角形。如此一來，這個大三角形就有了6個不同的平面，2乘以6，將得到12個三角形，因此正解為12。

第三個問題涉及4個簡單的加法運算，它以3種水果來代表不同的數值，並給出了3個方程式：3個蘋果等於60、2個香蕉加1個櫻桃等於20、1個蘋果和2個香蕉等於38。

以此推論，我們可以得出蘋果代表的數值是20（60除以3）、香蕉是9（18除以2），而櫻桃則為2。因此，在最後一個方程式中，蘋果+櫻桃+香蕉，應為20+2+9，所以這題的正確答案是31。

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