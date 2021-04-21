蘋果20多年神機再現！他曬「貝殼白」橢圓筆電　女兒嗨翻：新機？

▲日本作家早坂隆向粉絲分享20多年前的蘋果筆電。（圖／翻攝自Twitter@dig_nonfiction）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果（Apple）的電子新產品每每問世時總是相當搶眼，不僅內建系統充滿獨特的設計感，更以耐用度高、外型兼具簡約亮麗與時尚著稱，在全球吸引一大票忠實果粉。不過，日本知名作家早坂隆最近在推特上亮出蘋果筆電的照片，其圓潤的外型蘊含著復古時代感，不僅吸引讀者回憶消逝的歲月，就連女兒也忍不住驚問，「是不是蘋果的新產品？」

綜合外媒報導，早坂隆於15日在推特上分享2張他手提蘋果筆電的相片，只見當時的蘋果電腦外形狀似一顆白色貝殼，雖與今日蘋果MacBook電腦在外型上有所差異，但其外型圓潤、且附有手把便於消費者隨時攜帶出門，雖然少了現代美學中強調的流利線條，但卻又不失其可愛，相當吸引科技迷的眼球。

據悉，該款筆電為蘋果公司於1999年所推出的「Ibook G3」電腦，距今已是屬於20多年前的機種，其珍貴的價值可謂是「傳家之寶」，如此前衛又可愛的設計，使得早坂隆向女兒展示這台20多年以前的神機時，讓對方驚呆了，直問是不是最新款的筆電。

目前該則推特貼文已吸引13.5萬名網友按愛心、超過2.3萬則分享，網友們紛紛表示「我家也有一台從2002年開始用的電腦」、「嗚......根本是時代的眼淚」、「以前外型超好看，現在的反而很容易壞掉」、「請問......還能用嗎」、「它是我買的第一台電腦」、「我都用它來做報告」、「蘋果美學全球第一！」

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