傳哈利已提前返美！女王將「孤單」過95歲大壽　查爾斯威廉也缺席

▲英國威廉王子（右）與哈利王子（左）預計將不會親自向女王拜壽。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊莉莎白二世22日將迎來95歲誕辰，這將是她送別丈夫菲利普親王（Prince Phillip）之後度過的首個生日。《每日郵報》消息卻指出，女王最疼愛的哈利王子（Prince Harry）參加完葬禮後，已迅速返回美國與妻子梅根（Meghan Markle）團聚，並不打算留在英國為祖母慶生。

據《每日郵報》報導，哈利王子搭乘的一架美國航空班機20日下午1時30分左右降落美國加州，並於下午4點抵達蒙特斯托（Montecito），預計在為期10天的隔離過後，就能與懷孕的妻子梅根和2歲的兒子亞契（Archie）團聚，但這同時意味著，哈利王子決定缺席女王的95歲大壽。

報導指出，外界原先普遍猜測，哈利王子至少會在英國待到女王生日過後才起程返美，但據了解，哈利對此決定感到「很矛盾」，因為他想回到梅根身邊。先前報導稱，哈利回英國後遭受冷落，許多王室高級成員對他基本上不太理睬，部分成員甚至從葬禮開始前到結束之後，都沒有向他打招呼。

消息人士透露，因為大家對女王有很重的保護意識，才會對哈利產生怨懟，「他和梅根說了那些話後，幾乎沒人同情他。」據報導，除了哈利已經返美之外，女王的長子查爾斯王儲（Prince Charles）與長孫威廉王子（Prince William）也將缺席女王的生日，不會前去拜壽。

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