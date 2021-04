廣達遭駭客勒索14億！　蘋果Macbook設計圖暗網外洩

▲廣達被駭遭勒索14億。(圖/翻攝自The Record)



記者張方瑀/綜合報導

電子代工大廠廣達傳出遭「REvil勒索軟體」入侵,竊取資料後還要求廣達在27日前必須支付5000萬美元的贖金,並陸續在暗網洩漏十幾份MacBook組建的示意圖。REvil團隊表示,廣達拒絕支付贖金,因此他們決定轉向針對蘋果公司,「建議蘋果公司在5月1日前(向我們)買回可用數據。」

根據外媒《The Record》報導,一群使用勒索軟體REvil的駭客試圖勒索Apple要求其買回產品藍圖,更涉嫌從Apple筆電製造商廣達電腦的網路中竊取大量資料,包含Macbook的產品設計和原理圖,並要求廣達27日前必須支付5000萬美元(約台幣14億元)贖金。

Ransomware group attempts to extort #Apple with supposed leaks from supplier Quanta https://t.co/QOjxKtX3r6 pic.twitter.com/74pYWzrHp3