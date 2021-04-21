飛機上充電突起火！整支iPhone炸裂慘況曝　猛竄「龍捲風濃煙」

▲充電中的紅色iPhone竟在飛機上突然起火燃燒。（圖／翻攝自英國航空事故調查局）

記者張寧倢／編譯

英國航空（British Airways，下稱英航）日前發生緊急事故，一名女乘客在座位上將iPhone手機充電，但去了一趟洗手間後就一直聞到硫磺味，而且氣味越來越濃，不久後，伴隨著嘶嘶作響，一股巨大的灰煙從座位冒出，更以「龍捲風般」的形狀不斷向上竄，其中還透出橘色火光，嚇壞機上乘客。

根據《太陽報》報導，英航一架波音787夢幻客機2020年10月1日從邁阿密飛往倫敦希思羅機場時，竟發生機內起火意外。降落前40分鐘，一名女乘客聽見飛機廣播提醒後醒來，將平躺的椅背豎起並前往洗手間，但她沒發現自己充電中的iPhone已不慎滑進座位椅墊縫隙之中。女乘客回到坐位之後把毯子交給空服員，卻聞到一股刺鼻的硫磺味，而且氣味越來越強烈。

事故調查報告稱，當時人們聽見嘶嘶作響，瞬間一股巨大的灰色煙霧便從座位上噴出，還以龍捲風的方式不斷竄升，而濃煙中更透出了橘色火光。空服員迅速拿來滅火器，朝著火源噴灑幾下之後，才關閉座椅電源。其他機組人員有的將冰桶裝滿水，有的則趕緊通知駕駛艙人員，才得知連駕駛艙都聞得到刺鼻氣味。

待煙霧散去後，空服員發現一支紅色iPhone卡死在電動座椅的機械裝置上，無法拔出，只好由一名機組人員帶著滅火器守在座位旁，直到飛機降落20分鐘後，消防人員登上事故飛機進行處理。

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