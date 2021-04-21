白宮迄今最明確表態　拜登政府「強烈支持」華府成為全美第51州

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國眾議院將於當地22日針對華盛頓特區升格全美第51州一案表決，拜登政府20日也透過聲明發出迄今最明確的「強烈支持」（strongly supports）立場。預料此案將會在眾院通過，但可能在參院陷入苦戰，因為現階段已有多名共和黨人表態反對。

華盛頓郵報報導，拜登政府20日發出聲明支持華府成為51州，依據聲明，考量到華府所擁有的強健經濟表現、豐富文化底蘊、來自各行各業的多元化人口組成，升格後將使得美國變得更加強大，且70多萬名華府居民過去多年被剝奪在美國國會的充分代表權，「這種沒有代表權的徵稅以及對自治的否定，對我們國家賴以建立的民主價值觀而言，是種公然侮辱。」

華府升格案預計能在眾院通過，但可能會在參議院陷入苦戰。若想在參院通過，必須取得60張同意票，在50名民主黨參院議員中，已有44人表態支持，法案仍需要共和黨人支持才能通過，但如今已有多名共和黨議員表態反對。

事實上，美國眾議院早在1993年克林頓政府時期就已首度針對華府升格案進行投票，但當時有100多名民主黨人加入共格黨陣線，反對該法案，而克林頓政府及歐巴馬政府當年都只有表達含糊支持立場，並未採取任何行動推動立法。

歷經約20年，拜登如今做出白宮迄今最明確表態，強烈支持華府成為全美第51州，眾議院也將在22日進行投票。一旦升格案成功通過，未來名稱將改為「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington, Douglass Commonwealth）。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

dyson直捲髮造型器特價14600元