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偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲木村康一郎涉嫌偷拍多名女童更衣。（圖／pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

日本東京一所小學內竟出現偷拍狼師！31歲的男性教師木村康一郎長期偷拍女童更衣，不只在校內，連公共運動場他也不放過。近日他因跟蹤女童遭舉報，警方在他手機內發現，裡面竟有高達數千張偷拍照，惡行才因此曝光。事後他也坦言，自己對兒童抱持著高度「性趣」，才會動歪腦偷拍。

據NHK報導，木村康一郎任教於東京都三鷹市的一所小學，動機不單純的他自2018年開始偷拍女童更衣，犯案地點包含他任職的學校，以及鄰近的調布市運動中心內，偷拍時間長達3年。4月初有民眾目擊，他疑似在調布市運動中心附近跟蹤女童，認為他行跡可疑立刻報警，警方到場後，才揭發他一連串惡行。

▲▼ 虐童,女童,女孩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲木村康一郎的手機內有多達數千張偷拍照片和影片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

警方調查木村康一郎手機發現，裡面有多達數千則偷拍照和影片檔，涉嫌違反《兒童色情製品禁止法》將他移送法辦。他向警方坦言，自己確實對於兒童充滿著「性趣」，詳細情形警方仍在調查。

對此，三鷹市教育委員會教育委員長貝之瀬滋也發聲道歉，「這起事件不僅重挫學校教育的形象，也對學生、父母和當地居民造成傷害」，目前正努力糾正教職員的紀律，防止類似事件再度出現，希望能讓社會大眾恢復對於教育單位的信任。

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