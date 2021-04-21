結婚10年驚知博士妻非處女！綠帽夫爆氣求償965萬：她學費都我付的

▲印尼人夫婚後發現妻子曾有過一段婚姻且已非處女，憤而喊告。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼望加錫（Makassar）一名人夫在結婚10年後，突然發現自己身為醫學博士的妻子，婚前居然曾有過一段婚姻，且早已不是處女，於是憤而將其告上庭，並索賠50億印尼盾（約新台幣965萬元）。

綜合當地媒體報導，這位名叫尤連（Yulian Aprianto）的男子，在2006年經朋友介紹，認識了化名為NN的妻子。倆人熱戀3個月後閃電結婚，當時NN在結婚證書上寫明，自己從未結婚，因此尤連並不清楚妻子曾有過一段婚姻，而且還一直以為她是處女。

最近尤連發現，妻子在1996年曾與一個名為賽義（Saiye Hanafi）的男子結婚，而且婚前就已非處女，讓他深感羞愧與被矇騙，一氣之下將NN告上望加錫宗教法庭。尤連表示，他一力承擔了與NN婚禮上的所有開銷，婚後也替NN付清醫學系的學費，因此決定向妻子索賠50億印尼盾。

主持審判的法官納薩魯丁（Nasaruddin Tappo）經調查後，認定NN確實隱瞞了自己過去的婚史，並在結婚證書中製造虛假信息，因此判其監禁1個月又9天的有期徒刑，但尤連向妻子索賠50億印尼盾的審理還未出判決。NN提出的上訴被望加錫高等法院駁回。

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